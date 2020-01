Rzepak ma teraz wysoką cenę. Końcówka 2019 przyniosła wzrost stawek.

Notowania rzepaku

Poziomem ponad 410 € za tonę zakończyły 2019 notowania rzepaku na paryskim parkiecie MATIF. Właśnie od tego poziomu zaczyna się styczniowe rozdanie. To zdecydowanie wyżej niż w pierwszych dniach zeszłego roku. Wtedy cena nie sięgała 365 €. To efekt obaw o tegoroczne zasiewy.

Dobry czas dla producentów nasion rzepaku

Ponieważ na polach brakuje śniegu, rzepak rośnie w najlepsze. W związku z tym nie wiadomo jak zareaguje gdy nadejdzie ochłodzenie. Z pewnością jest to dobry czas dla producentów na sprzedaż nasion, a przede wszystkim na podpisanie umów. W konsekwencji plantatorzy dzisiaj mogą sprzedać rzepak nawet o 25 złotych drożej niż pod koniec grudnia. Ceny zeszłorocznych nasion zaczynają się od blisko 1690 i dochodzą do ponad 1720 złotych. Zatem wszystko zależy od terminu dostawy. Najbardziej godnym uwagi jest fakt, że im dalszy odbiór, tym cena jest wyższa. W związku z tym kontrakty zawierane są aż do końca marca.

Korzystne umowy

Można też podpisać bardzo korzystne umowy na nasiona z nowych zbiorów. Tu najwyższa stawka za rzepak z odbiorem w sierpniu to blisko 1650 złotych za tonę. Jest to 15 złotych drożej niż pod koniec zeszłego roku.

Plamy na liściach rzepaku to niedobór azotu

Rzepak, jak na początek roku, jest już mocno rozwinięty. Na wielu plantacjach widać przebarwienia rośliny. Na starszych liściach pojawiają się żółto-czerwone lub fioletowe plamy, a to najczęściej oznacza niedobór azotu.

