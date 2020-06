Samojezdne wozy paszowe sposobem na podawanie paszy

Dzisiaj rolnik musi posiadać ogromną wiedzę na temat tego, jakie pasze są dla bydła najlepsze oraz jaki sposób ich podawania jest najbardziej efektywny.

W poniższym artykule można zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi podawania paszy i jej przygotowania. Poniżej najważniejsze informacje, które pomogą prowadzić produkcję zwierzęcą.

Systemy żywienia bydła

Obecnie najczęściej stosowane są dwa z systemów dokarmiania bydła. Warto dowiedzieć się więcej na ich temat. Pozwoli to dobrać odpowiedni system w zależności od hodowanych zwierząt i sposobu podawania paszy. Najpopularniejsze systemy żywienia bydła to:

PMR (ang. Partly Mixed Ration) – jest to tzw. częściowo wymieszana dawka pokarmu. Jej podstawą są pasze objętościowe oraz części treściwych mające średnią wydajność mleczną zwierząt.

TMR (ang. Total Mixed Ration) – jest to tzw. całkowicie wymieszana dawka żywności dla zwierząt. To jeden z najnowocześniejszych sposobów na dokarmianie zwierząt. Co więcej, obecnie uważany za jeden z najkorzystniejszych i najskuteczniejszych. Pasza tego typu zawiera w sobie nie tylko składniki odżywcze, ale komplet witamin i minerałów. Dzięki temu bydło rozwija się lepiej, rośnie szybciej i daje więcej mleka. Największą zaletą takiego sposobu żywienia jest fakt, że bydło dostaje stałą ilość składników pokarmowych. Ponadto TMR powinna stanowić podstawę żywienia bydła mlecznego. Zwierzęta chętniej ją zjadają, co potem sprawia, że dają więcej mleka. Pozwalają one też szybko odzyskać pełną sprawność bydłu, które wydało na świat potomstwo.

Jak przygotować paszę TMR?

Kluczem do sukcesu w żywieniu bydła jest przygotowanie paszy TMR w odpowiedni sposób. Jedną z najchętniej spożywanych przez bydło pasz i jednocześnie wartościową paszą TMR jest kiszonka, która ma podwyższoną zawartość suchej paszy. Do tego typu kiszonek należą m.in. kiszonki z kukurydzy i roślin motylkowatych, a także sianokiszonki z traw oraz prasowanych wysłodków. Prawidłowo wykonana pasza TMR powinna zawierać:

sucha masa powinna stanowić od 40 do 50% zawartości paszy,

w suchej paszy powinno zawierać się około 17-18% włókna surowego,

w suchej paszy przewagę powinny stanowić pasze objętościowe o długości ok. 3-4 cm, a ich zawartość powinna wynosić ok. 75%.

Przydatny w żywieniu bydła może też być podgarniacz do TMRu.

Pasza charakteryzująca się odpowiednimi, wymienionymi cechami reguluje metabolizm zwierząt, gdyż gwarantuje stabilizacje mikroflory w żwaczu. Pokarm przygotowany w ten sposób jest bogaty w składniki odżywcze i dobrze wymieszany. Dzięki temu zwierzęta dostają odpowiednią porcję każdego ze składników. Kluczowe jest jednak posiadanie odpowiedniego zaplecza, które wesprze rolnika w podawaniu paszy.

Jakie urządzenie sprawdzi się najlepiej w podawaniu paszy TMR?

Urządzeniami, które idealnie dostosowują się do warunków panujących w gospodarstwie hodowlanym i pomogą podawać zwierzętom paszę, są samojezdne wozy paszowe. W związku z tym, że proces podawania pożywienia składa się z dwóch etapów, wymagane jest zaawansowane urządzenie. Pierwszy etap to pobranie paszy z miejsca składowania, a drugi to przekazanie jej do miejsca dokarmiania zwierząt. Zazwyczaj są to żłoby i podajniki znajdujące się w oborze.

Samobieżny paszowóz pozwala na pobranie ujednoliconego pokarmu z miejsca składowania, a następnie podanie go zwierzętom. Dzięki temu cały proces karmienia zwierząt przebiega szybki i sprawnie, a bydło otrzymuje paszę o zbilansowanym składzie.

Podział wozów paszowych

Dostępne na rynku rozwiązania w zakresie wozów paszowych są bardzo zróżnicowane. Można znaleźć urządzenia dokładnie dopasowane do swoich potrzeb.

Wozy paszowe dzieli się ze względu na sposób napędu na:

samobieżne — posiadające własny napęd,

przyczepiane — dołączane do ciągnika rolniczego lub innej maszyny.

Wozy można podzielić także ze względu na sposób ładowania na:

wozy posiadające system załadowczy,

wozy paszowe nieposiadające tego systemu.

Wszystkie wozy paszowe są też wyposażone w inne elementy, które zapewniają im właściwe działanie. Podstawą są wszystkie elementy i zbiorniki mieszające. Zazwyczaj mają one formę mieszadeł ślimakowych usytuowanych pionowo lub poziomo. Właśnie dlatego jednym z najczęściej spotykanych w gospodarstwach hodowlanych jest wóz paszowy z pionowym ślimakiem. Rolnicy najchętniej wybierają wozy samobieżne, gdyż to nie wymaga od nich angażowania kolejnych urządzeń do podawania paszy.

Czym są samojezdne wozy paszowe?

Samobieżny paszowóz, jak już wspomniano, jest niezależnym urządzeniem. Posiada on własny system zasilający, np. silnik spalinowy. Dzięki temu nie wymaga korzystania z innych urządzeń jak ciągnik.

Jest to praktyczne i doceniane w każdym gospodarstwie, zwłaszcza podczas okresów w roku, kiedy praca w gospodarstwie jest wzmożona. Wozy samojezdne do podawana paszy stworzono z myślą o tym, aby ułatwić pracę rolnikowi i przyspieszyć proces wydawania paszy. Ponadto innym celem stworzenia tego rozwiązania było zagwarantowanie podawania paszy o odpowiednim składzie. Przykładem może być samobieżny wóz paszowy z pionowym ślimakiem. Pozwala on na dokładne wymieszanie paszy i dostarczenie zwierzętom odpowiedniej dawki pokarmu o określonym składzie.

Zalety samojezdnych wozów paszowych

Samobieżne wozy paszowe charakteryzują się wieloma zaletami. To właśnie dlatego są tak chętnie wybierane przez rolników. Do ich największych zalet należą: