Smakuj polskie jabłka. Jabłka to więcej niż tylko przekąska – to smak dzieciństwa, szarlotki u babci, zapach suszonych plasterków na kaloryferze i pierwsze jesienne zbiory w sadzie.

Dziś ten uniwersalny owoc powraca w wielkim stylu: jako składnik nowoczesnej kuchni i źródło niekończących się kulinarnych inspiracji. Oto nasz przewodnik po smakach prosto z sadu!

Dlaczego warto jeść jabłka?

Jabłka to jeden z najpopularniejszych owoców na świecie, a nad Wisłą – niemal narodowy skarb. Są smaczne, zdrowe, dostępne przez cały rok i mają niezwykle wszechstronne zastosowanie w kuchni. Polska od lat utrzymuje się w czołówce światowych producentów jabłek, a nasze sady oferują ogromną różnorodność odmian, z których każda ma unikalny smak, zapach i konsystencję.

Lista zalet jabłek jest bardzo długa: zawierają witaminę C, potas oraz przeciwutleniacze wspierające odporność i krążenie. Są również bogate w błonnik – zwłaszcza pektyny – który reguluje trawienie i pomaga obniżać poziom cholesterolu. Lekkostrawne, niskokaloryczne i wspierające naturalne procesy oczyszczania organizmu, świetnie sprawdzają się w diecie redukcyjnej i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. To idealna przekąska do pracy, szkoły czy w podróży.

W dobie mody na kuchnię sezonową, lokalną i zrównoważoną jabłka doskonale wpisują się w aktualne trendy. Są pyszne, łatwo dostępne i przyjazne środowisku – wybierając je, wspierasz lokalnych sadowników i ograniczasz ślad węglowy.

Jabłka nie tylko na deser

Jabłka to niezwykle wdzięczny składnik kulinarny. Choć najczęściej wykorzystywane są w deserach (stanowią bazę klasycznej szarlotki, tart czy crumble), dobrze komponują się też w racuchach i jako pieczone owoce z dodatkiem miodu i orzechów. W sałatkach jabłka wnoszą świeżość i chrupkość, pasują do rukoli, selera naciowego czy serów pleśniowych. Z kolei w daniach mięsnych doskonale równoważą smak wieprzowiny, kaczki czy cielęciny, nadając im lekką słodycz i aromat.

Jabłka są też doskonałym składnikiem nietypowych potraw, jak jabłkowy chłodnik, krem z dyni i jabłek, chutney czy konfitury. W napojach sprawdzają się w każdej odsłonie: od świeżych soków, przez cydr, po lemoniady z miętą i jabłkowe koktajle.

W kuchni warto korzystać nie tylko z miąższu, ale też z jabłkowych skórek – można z nich przygotować aromatyczną herbatkę lub naturalny ocet jabłkowy. Pestki natomiast, po odpowiednim przygotowaniu, znajdują zastosowanie w medycynie naturalnej.

Polskie bogactwo smaków

W Polsce rośnie kilkadziesiąt odmian jabłek, a każda z nich smakuje inaczej. Kwaśne, słodkie, soczyste, kruche… Możliwości kulinarne są nieograniczone. Na które warto zwrócić uwagę?

Ligol – duże, soczyste, kruche jabłko o słodko-kwaśnym smaku, dobrze sprawdza się na surowo i do pieczenia.

Jonagold – jabłko o słodko-kwaśnym smaku, uniwersalne, świetne do sałatek, ciast i na sok.

Antonówka – bardzo kwaskowa, klasyka do przetworów i kompotów, często wykorzystywana w kuchni domowej.

Gala – słodka, aromatyczna odmiana o chrupiącym, soczystym miąższu, doskonale nadają się do jedzenia na surowo, a także jako składnik sałatek i deserów.

Idared – twarde jabłko o delikatnym, lekko kwaskowym smaku. Nadaje się do pieczenia, musów oraz suszenia.

Szampion – bardzo soczyste, lekko słodkie jabłko o kremowym miąższu. Cenione za smak i aromat, świetne do jedzenia na surowo i do wypieków.

Golden Delicious – słodka, delikatna odmiana o miękkim miąższu i żółtej skórce, świetna do jedzenia na surowo. Popularny dodatek do sałatek i deserów.

Nie sposób nie wspomnieć również o szarej renecie i papierówce – tradycyjnych odmianach, które wielu z nas pamięta z dzieciństwa. Szara reneta o intensywnie kwaskowym smaku była niegdyś królową szarlotek, a delikatna, letnia papierówka rozpoczynała sezon jabłkowy już w lipcu. Choć dziś są coraz trudniej dostępne, warto ich szukać u lokalnych sadowników. To prawdziwe skarby polskich sadów.

Zachęcamy: sięgaj po różne odmiany i eksperymentuj, dobierając je do konkretnego zastosowania, np. kwaśniejsze do przetworów, a słodsze do jedzenia na surowo.

Jabłko na stół!

Szukasz inspiracji i pomysłów na wykorzystanie jabłek w swojej diecie? Wypróbuj trzy wybrane przepisy z książki kucharskiej „Czas na polskie jabłka” autorstwa Joanny Tołłoczko: róże z jabłek, polędwiczki wieprzowe z jabłkami i orzechami lub risotto z jabłkami i serem gorgonzola. To idealna okazja, by odkryć nowe smaki i spojrzeć na dobrze znane owoce w świeży, apetyczny sposób.

Sprawdź przykładowe przepisy kulinarne z wykorzystaniem jabłek (Infografiki 1-3)

A jeśli masz ochotę na więcej, weź udział w konkursach organizowanych na naszym profilu Czas na polskie jabłka na Facebooku. Do wygrania pełna wersja książki „Czas na polskie jabłka”. Znajdziesz w niej zarówno przepisy na klasyczne dania, jak i nowoczesne kompozycje. Szybko się przekonasz, że nawet dobrze znane owoce mogą zaskoczyć!

„ Czas na polskie jabłka” – smakuj świadomie, wspieraj lokalnie

Promowanie różnorodnych odmian i kulinarnych zastosowań jabłek to nie tylko zachęta do zdrowego stylu życia, ale też realne wsparcie dla polskiego rolnictwa. Trwająca kampania „Czas na polskie jabłka” przypomina, jak wiele możemy zyskać, sięgając po lokalne, sezonowe owoce – nie tylko na talerzu, ale i w szerszym kontekście społecznym i gospodarczym.

W ramach kampanii podkreślana jest nie tylko wysoka jakość i walory smakowe naszych jabłek, ale również ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywnościowego w Europie. To szczególnie ważne w kontekście prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, która stwarza szansę, by jeszcze szerzej promować lokalną żywność jako element wspólnej europejskiej tożsamości.

Śledź kampanię „Czas na polskie jabłka” w mediach społecznościowych – na Facebooku, Instargamie i YouTubie – i odkrywaj kolejne inspiracje kulinarne, przepisy i ciekawostki prosto z polskich sadów!