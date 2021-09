Spawarki – jaki model wybrać?

Spawarki należą do urządzeń, których zastosowanie znaleźć można zarówno w przydomowych garażach i warsztatach, w rolnictwie, jak również w użytku profesjonalnym w firmach produkcyjnych czy w spawalniach. Ich zadaniem jest staranne łączenie elementów metalowych bądź aluminiowych. Na rynku znaleźć można szereg modeli urządzeń przeznaczonych do spawania, dlatego warto poznać najważniejsze z nich, aby móc dopasować najbardziej godne uwagi rozwiązanie. Do najpopularniejszych spawarek zaliczyć możemy ich trzy tradycyjne typy, które niezmiennie cieszą się uznaniem użytkowników – spawarki MMA, spawarki MIG MAG oraz spawarki TIG. Co je wyróżnia? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ich temat.

Spawarka MMA, czyli spawanie metodą łukową

Ten rodzaj spawarek to rozwiązanie najchętniej wybierane przez osoby początkujące w świecie spawania. Z pewnością należą one do najprostszych konstrukcyjnie, bowiem składają się z przewodu masowego z zaciskiem, przewodu z uchwytem elektrodowym oraz źródła prądu stałego bądź przemiennego. Spawanie w nich przebiega metodą łukową z wykorzystaniem elektrody otulonej. Spawarki MMA można podzielić na dwa rodzaje – spawarki transformatorowe oraz inwertorowe. Te pierwsze są najtańsze i najprostsze w budowie, dlatego sprawdzą się w okazjonalnych zadaniach spawalniczych. Są one wariantem opracowanym przede wszystkim dla osób, które nie potrzebują profesjonalnego sprzętu. Modele inwertorowe z kolei to rozwiązanie dostosowane do praktycznie każdej elektrody otulonej. Do pracy nie potrzebują zbyt dużych ilości prądu, w związku z tym są bardziej ekonomiczne aniżeli warianty transformatorowe, a ponadto są lżejsze i bardziej wydajne, co czyni je opcją doskonałą dla fachowców.

Spawarka MIG MAG – spawanie w osłonie gazu

Migomaty to z pewnością jedne z najbardziej elastycznych wariantów spawarek. Doskonale sprawdzają się w spawaniu różnego rodzaju metali, w tym także grubszych elementów z aluminium. Wysoka wydajność pracy, czyni je doskonałym wyborem do spawania w różnych pozycjach. Spawarki MIG MAG oprócz wygody użytkowania, bardzo często wyposażone są w regulację prędkości podawania drutu, przełączniki spawania punktowego, a także testy gazu i drutu, co w konsekwencji sprawia, że są doskonałe dla użytku profesjonalnego w warsztatach, na placach budowy, czy też w firmach produkcyjnych.

Spawarka TIG – spawanie z elektroda nietopliwą

Spawanie metodą TIG to najbardziej godne uwagi rozwiązanie, które podobnie jak spawarki MIG MAG odznacza się wydajnością pracy. Spawarki te, mają jednak jeszcze jeden plus – gwarantują najwyższą jakość spoiny. Co więcej, są one niezwykle wszechstronne, co w konsekwencji czyni je najczęściej stosowanymi modelami w spawaniu wysokostopowej stali oraz aluminium. Dobierając spawarkę tego typu warto szukać wariantu z funkcją AC/DC, która pozwala na pracę z wykorzystaniem prądu przemiennego.

Którą spawarkę wybrać?

Decyzja o wyborze spawarki zależy od kilku czynników. Przede wszystkim musimy określić cel oraz intensywność jej eksploatacji. Urządzenia przeznaczone do sporadycznego użytku domowego będą bowiem inne aniżeli te wykorzystywane z wysoką częstotliwością w warsztatach czy spawalniach. Nie małe znaczenia ma również rodzaj elementów, które chcemy spawać, ale i cena wybranego modelu. W związku z tym, dla użytku profesjonalnego najlepszym rozwiązaniem będą modele MIG/MAG lub TIG, z kolei dla amatorskich zabaw lepszym wyborem stają się warianty MMA.

Jakie parametry spawarki warto wziąć po uwagę przy wyborze?

Poszukując idealnego modelu spawarki dobrze jest zwrócić uwagę na jej amperaż – im wyższy, tym spawarka poradzi sobie z grubszymi materiałami. Modele do 250 A są rozwiązaniem wystarczającym dla użytku domowego i w firmach produkcyjnych, z kolei w bardziej skomplikowanych łączeniach przemysłowych lepiej wykorzystać modele o mocy powyżej 250A. Tutaj ważna będzie także średnica elektrody. Im większa, tym sprosta spawaniu masywniejszych elementów. Nie małe znaczenie w wyborze spawarki ma również jej sprawność. Każda spawarka może pracować w określonych cyklach, w których część przeznaczona jest na spawanie, a część na chłodzenie. Im wyższa sprawność, tym dany model może pracować dłużej w ramach jednego cyklu.

Dokonując wyboru spawarki, oprócz amperażu i sprawności, warto zwrócić uwagę także na jej mobilność. Na rynku dostępne są modele stacjonarne, jak również w pełni mobilne dopasowane do uniwersalnych zastosowań. W zależności od sieci naszego warsztatu czy przydomowego garażu konieczne jest dopasowanie spawarki do zasilania. Dostępne są warianty 230V lub 400V.

Podsumowanie

Wybór właściwej spawarki to zadanie niełatwe, jednak możliwe. Warto kierować się ich podstawowymi cechami, jak również przeznaczeniem danego modelu dopasowanym do indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeżeli nadal zastanawiasz się na wyborem idealnej spawarki, możesz skorzystać z fachowej pomocy ekspertów.

Autor artykułu: Kornelia Wilczak

Fot. Pixabay