Sposób na choroby zbóż

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, poszerzył swój portfel produktów o nowy fungicyd – AZOSKAR® 125 SC. To efektywne rozwiązanie do walki

z uciążliwymi chorobami zbóż m.in. z mączniakiem prawdziwym czy septoriozą. Nowy fungicyd jest uzupełnieniem dotychczasowej oferty CIECH Sarzyna w zakresie ochrony zbóż przed chorobami, w skład której wchodzą takie produkty jak TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW i AZOSKAR® 250 SC.

ASKALON® 125 SC reprezentuje bardzo nieliczną grupę produktów zawierających substancję aktywną flutriafol (125 g/l). Nowy fungicyd to skuteczne rozwiązanie do walki z chorobami zbóż. Fungicyd należy stosować w dawce 1,0 l/ha w takich uprawach jak pszenica ozima, pszenżyto ozime i jęczmień jary. Optymalny moment aplikacji to okres od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 30–55).

Zawarta w ASKALON® 125 SC substancja aktywa działa w sposób powierzchniowy i systemiczny. Szczególną zaletą produktu jest bardzo szybkie przemieszczanie się w roślinie substancji aktywnej, przez co produkt sprawdza się doskonale w zabiegach interwencyjnych. ASKALON® 125 SC charakteryzuje się również działaniem zapobiegawczym – może być z powodzeniem wykorzystywany do standardowych zabiegów fungicydowych.

ASKALON® 125 SC zwalcza szerokie spektrum podstawowych chorób zbóż. W pszenicy ozimej – mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozę paskowaną liści oraz septoriozę plew. W pszenżycie ozimym – mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozę liści, septoriozę plew i rdzę brunatną,

a w jęczmieniu jarym – mączniaka prawdziwego zbóż i traw, plamistość siatkową jęczmienia

i rynchosporiozę.

ASKALON® 125 SC podobnie jak AZOSKAR® 250 SC i TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW są efektem prac nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego, co umożliwia dostarczenie klientom CIECH Sarzyna produktów przygotowanych według najlepszy receptur i standardów. Nasze produkty mają bardzo dobre i powtarzalne parametry jakościowe. W praktyce oznacza to, że stawiamy na wysoką jakość formulacyjną. Jakość formy użytkowej jest bardzo ważna dla rolników, świadczy o tym duże i ciągle rosnące zaufanie do fungicydu TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW oraz innych produktów produkowanych przez CIECH Sarzyna – mówi Agnieszka Dworczak-Jakubowska, Dyrektor ds. Marketingu Operacyjnego i Wsparcia Sprzedaży w biznesie agro Grupy CIECH.