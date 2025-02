Środki ochrony roślin – jak działają? Jak wybrać najlepsze?

Środki ochrony roślin to produkty stworzone na potrzeby nowoczesnego rolnictwa. Z ich pomocą można zapewnić skuteczną ochronę roślin, a co za tym idzie, zapewnić sobie wysokie plony i zabezpieczyć uprawy przed działalnością szkodników.

Zagrożeniem dla nich mogą być również chwasty czy choroby grzybowe. Bez odpowiednio dobranych środków ochrony roślin trudno marzyć o ich zdrowym rozwoju. Co warto o nich wiedzieć? Na jakie produkty postawić? Sprawdź!

Środki ochrony roślin – o czym mowa w praktyce?

Środki ochrony roślin znajdują swoje zastosowanie wówczas, gdy potrzebne jest skuteczne zabezpieczenie upraw przed agrofagami. Pod tą nazwą kryją się wszelkiego rodzaju szkodniki, chwasty i inne mikroorganizmy chorobotwórcze. Ochrona roślin uprawnych może odbywać się poprzez bezpośrednie neutralizowanie organizmów szkodliwych, ograniczenie ich działalności, jak również uniemożliwienie ataku na uprawy.

Ochrona roślin wdrożona w sposób zintegrowany pozwala na zastosowanie środków ochrony w wersji chemicznej wtedy, kiedy konieczne jest uratowanie sytuacji. Mogą one okazać się one jedynym ratunkiem, gdy środki biologiczne czy też mechaniczne metody zwalczania szkodników zawiodły.

Nie bez znaczenia pozostaje również to, że środki ochrony roślin stosuje się także w celu stymulacji rozwoju upraw. W praktyce mowa m.in. o regulowaniu wzrostu, przeciwdziałanie zbyt intensywnemu rozwojowi, zwiększeniu zdolności do wytwarzania owoców i nasion. Po tego typu produkty można sięgać także po to, aby skutecznie wyrównać czas gotowości upraw do zbiorów.

Pamiętaj jednak o tym, że zarówno użytkowanie, jak i magazynowanie środków ochrony roślin musi odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Podczas ich stosowania konieczne zakładaj odzież ochronną i akcesoria, w tym m.in. rękawice, maski czy też okulary. Wszystko po to, aby chronić swoje zdrowie przed niepożądanym działaniem wspomnianych środków.

Przed pierwszym użyciem danego produktu koniecznie zapoznaj się z jego etykietą i zaleceniami producenta. Ponadto uwzględnij znajdujące się w nich dawki. Nie bez znaczenia pozostaje również to, że środki ochrony roślin powinno się przechowywać w oryginalnych opakowaniach – koniecznie z dala od miejsc dostępnych nie tylko dla zwierząt, ale przede wszystkim dla dzieci.

Musisz także zwrócić szczególną uwagę na okresy karencji i prewencji. W praktyce mowa o przerwach między opryskiem a zbiorem plonów. Jest to niezbędne do tego, aby uniknąć obecności resztek środków chemicznych w żywności.

Środki ochrony roślin – rodzaje

Na rynku możesz znaleźć chemiczne środki ochrony roślin w różnych odsłonach. Jeden z podstawowych podziałów to ten na środki chwastobójcze totalne i selektywne – te drugie są skuteczne w walce tylko z wybranymi grupami roślin. Ponadto można także podzielić je ze względu na sposób działania – np. systemiczne, translaminacyjne, doglebowe, środki o działaniu kontaktowym i środki fizyczne.

Najpopularniejszym podziałem jest jednak ten biorący pod uwagę rodzaj zwalczanych agrofagów. W praktyce mowa o takich jak m.in.:

Herbicydy – zostały stworzone z myślą o nieselektywnym bądź też selektywnym zwalczaniu chwastów. Do pierwszej grupy można zaliczyć środki, które niszczą wszystkie rośliny na wybranym obszarze, podczas gdy drugie działają tylko na chwasty jednoliścienne lub dwuliścienne. Mogą być one aplikowane przedsiewnie, po zmieszaniu z glebą, przed wschodami roślin, ale też pogłównie. W praktyce mowa o sytuacji, kiedy rośliny są jeszcze w stanie wegetatywnym,

Fungicydy – są stosowane w przypadku chęci zabezpieczenia roślin przed szkodliwą działalnością chorób grzybowych, które osłabiają plonowanie. Różnią się od siebie sposobem działania substancji biologicznie czynnych na patogeny i choroby, które wywołują. Można je stosować prewencyjnie, jeszcze zanim pojawiają się pierwsze oznaki rozwoju choroby. Ponadto są również aplikowane wówczas, gdy można zauważyć pierwsze objawy. Fungicydy mogą też niszczyć wytworzone grzybnie i zarodniki.

Insektycydy – znakomicie sprawdzają się w walce ze szkodnikami żerującymi na uprawach, takich jak m.in. mszyce czy stonki. Musisz jednak pamiętać o tym, że działają eliminacyjnie nie tylko na szkodniki, ale też pożyteczne owady, dlatego z ich stosowaniem należy szczególnie uważać.

Regulatory wzrostu – są to wszelkiego rodzaju preparaty, których zadaniem jest wzmocnienie struktury roślin. Jednocześnie są one pomocne w zapobieganiu ich wyleganiu.

Zoocydy – to nic innego jak specjalistyczne środki, które zostały stworzone z myślą o zwalczaniu roztoczy czy też ślimaków.

Jak wybrać najlepsze środki ochrony roślin?

Na rynku możesz znaleźć wiele środków ochrony roślin, jednak najważniejsze jest to, aby postawić na te wysokiej jakości – skuteczne i bezpiecznie w stosowaniu. Ponadto zwrócić uwagę na dostępny asortyment i możliwość zakupu nie tylko preparatów chemicznych, ale też tych ekologicznych, w których składzie znajdziesz naturalne substancje aktywne. Od tego już bardzo krótka droga do zrównoważonego rozwoju.