Skuteczne polskie środki ochrony roślin w konkurencyjnych cenach

Polski producent preparatów do ochrony roślin INNVIGO odnosi sukcesy zarówno na polskim jak i zagranicznym rynku.

Środki ochrony roślin odgrywają ogromną rolę w niemal każdym gospodarstwie rolnym, ponieważ wpływają na wzrost plonów roślin uprawnych. Gdy użyjemy odpowiednich środków, wówczas roślina nie musi już konkurować z chwastami o składniki odżywcze, wodę czy światło. Dzięki temu ma lepsze warunki do wzrostu. Zdrowsze i mocniejsze rośliny, takie które nie są nękane przez szkodniki czy choroby, dają większe plony.

Profesjonalne doradztwo

W obecnej dobie duży nacisk kładzie się nie tylko na zyski w gospodarstwie, ale również na ochronę środowiska. Z tych powodów warto wybrać preparaty dobrej jakości. Polecamy fitofarmaceutyki z polskiej firmy INNVIGO, ponieważ produkowane są z najlepszych komponentów. Pracownicy tej firmy (a jest ich ponad 50 osób) służą swoim klientom doradztwem w doborze odpowiednich preparatów. Są one dostępne dla każdej fazy wzrostu rośliny, zapewniają im więc ochronę od siewu aż do zbioru.

Powierz swoje pole specjalistom z firmy INNVIGO , którzy z pasją i z zamiłowaniem wsłuchują się w potrzeby rolników, budując z nimi trwałe relacje.

Dorobkiem sześciu lat działalności firmy jest już 54 unikalnych preparatów. Spośród nich 28 to herbicydy, 14 to fungicydy, 4 to zaprawy nasienne, 3 to insektycydy, 3 to regulatory wzrostu, jeden to preparat do przechowywania owoców i jeden to adjuwant.

Obecnie firma wchodzi w drugą fazę rozwoju, a jest nią produkcja preparatów wieloskładnikowych. Produktami nowej generacji są: Fundamentum 700 WG, Metodus 650 WG, Galaxo 150 WG, Kier 450 SC i Mezonir 340 WG oraz AsPik 250 EC.

Ochrona zbóż

Fungicydy AsPik 250 EC i Ozzi 75 WG to nowości w ochronie zbóż. Wchodzą one w skład technologii 3-zabiegowej zwalczającej choroby grzybowe. Jeżeli chodzi o herbicydy w zbożach, to nowością jest Galaxo 150 WG, przeznaczony do zabiegów wiosennych. Warto zainwestować w zaprawy nasienne, takie jak: Farys 050 FS, Madron 50 FS, Triter 050 FS i Flutrix 050 FS, gdyż chronią one roślinę przed grzybami od samego jej startu, zmniejszając konieczność oprysku w późniejszej fazie rozwojowej rośliny.

Środki ochrony roślin dla rzepaku

Jeżeli chodzi o ochronę rzepaku, zalecamy stosowanie regulatora o handlowej nazwie Mepik 300 SE oraz technologię fungicydową: X-Met 100 SL, Makler 250 SE, Bukat/Ambrossio 500 SC, Dafne/Porter 250 EC, Kier 450 SC oraz AsPik R 250 EC, który jest NOWOŚCIĄ. W jego skład wchodzi protiononazol i tebukonazol.

Ponieważ wiele substancji czynnych jest już wycofanych, ważnym segmentem są również insektycydy. INNVIGO oferuje: Los Ovados/Apis/Aceptir 200 SE, Delmetros/Koron 100 SC oraz DelCaps/Delux 050 CS. W skład tego ostatniego wchodzi substancja aktywna - deltametryna. Preparat jest dostępny w formie zawiesiny, czyli w nowoczesnej formulacji mikrokapsuł.

Uprawa kukurydzy

Również portfolio herbicydów do ochrony upraw kukurydzy powiększa się. Do Metodusa 650 WG, Metosa 960 EC, Mezoniru 340 WG i TIFF-u 40 OD dołączył w tym roku Rumezo 200 SE, który w swym składzie posiada substancję czynną o nazwie mezotrion.

Uprawy sadownicze i warzywnicze

W puli produktów, INNVIGO posiada także środku do ochrony upraw sadowniczych i warzywniczych. Do siedmiu fungicydów, sześciu herbicydów, dwóch insektycydów oraz jednego regulatora wzrostu dołączają tegoroczne NOWOŚCI - Ozzi 750 WG oraz Puenta 62,5 WG, która jest przeznaczona do ochrony truskawek i malin przed szarą pleśnią, a także do ochrony upraw warzywniczych przed chorobami grzybowymi.

Rozwój i jakość

Słynąca z rzetelności firma INNVIGO, stawiająca na rozwój i jakość, planuje wprowadzić w najbliższym czasie trzy kolejne nowe produkty. Będą nimi: graminicyd, trójskładnikowy herbicyd do kukurydzy oraz trójskładnikowy fungicyd sadowniczy do zwalczania chorób przechowalniczych.

W dłuższej perspektywie, w ciągu trzech lat, planowane jest wprowadzenie około 20 nowych preparatów.

Tajemnica sukcesu

Wartość sprzedaży spółki wyniosła ok. 400 mln złotych, 25% z tej kwoty uzyskano ze sprzedaży na rynkach zagranicznych. Jest to 12 krajów, m.in. Czechy, Rumunia, Węgry, Belgia i Włochy. Aktualnie prowadzone są rozmowy z innymi krajami, takimi jak: Mołdawia czy Australia.