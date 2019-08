Superowoce promują codzienną konsumpcje w sezonie zbiorów

Sezon zbioru owoców jagodowych to czas budowania spożycia wewnętrznego i kreowania rynku. Przemyślana promocja jest inwestycją, która pomoże plantatorom podejmować decyzje produkcyjne, w tym związane z zakładaniem nowych plantacji i zmianą profilu produkcji.

Kampania „Czas na polskie superowoce!” jest ukierunkowana na budowanie nawyku codziennej konsumpcji. Chodzi w niej o to by konsument płynnie przechodził z jednego owocu w drugi. Jako konsumenci i jako producenci powinniśmy się koncentrować na tym by nie było w tej „sztafecie” przerw. Jesteśmy po intensywnej promocji truskawki, jagody kamczackiej, maliny, czarnej porzeczki, w trakcie sezonu borówkowego. Przed nami zbiory aronii i promocja jej przetworów. Dalej mini-kiwi, dla którego będzie to dopiero drugi sezon na polskim rynku. Owoce jagodowe konsolidują swój potencjał wokół walorów zdrowotnych. W dalszej kolejności powinniśmy spodziewać się promocji owoców i warzyw jako grupy produktów. Łącznie bowiem powinny one stanowić połowę naszej diety.

Wyzwania dla producentów owoców jagodowych

Problemem jest spożycie wewnętrzne. Tu dobrym przykładem jest borówka, ponieważ znakomita część produkcji polskiej borówki jest eksportowana do wielu krajów świata, a spożycie wewnętrzne jest niskie w porównaniu z Anglią czy Stanami Zjednoczonymi – mówi Krzysztof Krupa z firmy Syngenta.