Susza – jak sobie z nią radzić?

Susza spędza Ci sen z powiek? Martwisz się jej skutkami? Jednym ze sposobów radzenia sobie z suszą jest budowanie przydomowych zbiorników retencyjnych. Zgromadzone w nich zapasy wody wykorzystujemy później do podlewania roślin.

Niestety, przepisy obecnie obowiązujące w Polsce, ściśle ograniczają ich wymiary.

Zbiornik retencyjny w zasadzie to najważniejsze narzędzie rolnika do walki z suszą.

Jeżeli na wiosnę będzie brakowało wody, zasiewy będą bardzo utrudnione. W tej chwili budowa zbiorników nie wymaga żadnych pozwoleń. Warunkiem jest budowa małego zbiornika do 50 m², lecz tak mały zbiornik nie wystarczy, aby walczyć z suszą.

Rolnik chciałby mieć możliwość wykopania zbiornika o większej powierzchni lustra wody, aby mieć więcej wody dla celów gospodarstwa rolniczego. Dlatego, w związku z wizją realnej suszy, Izby Rolnicze zwróciły się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o uproszczenie przepisów i zgodę na budowę większych zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha. Chodzi o to, aby ułatwić rolnikom przebrnąć przez biurokrację.

Przepis powstał w latach 70 i 80-tych i wtedy popełniono błąd, ponieważ wówczas melioracja polegała tylko na odwadnianiu.

W związku z tym, że warunki klimatyczne zmieniają się, rolnicy chcieliby również zatrzymywać i gromadzić wodę we własnym gospodarstwie.

Rolnicy chętnie budują przydomowe zbiorniki wodne, dlatego wyczekują oni z niecierpliwością na decyzję rządu w tej sprawie.

Rolnicy postulują również, aby taki zbiornik był objęty podatkiem rolnym, a nie podatkiem od nieruchomości, jak np. stawy rybne.

Można powiedzieć, że obecnie panuje „moda” na tego typu stawy i małe jeziorka.

Kolejnym sposobem na walkę z suszą jest używanie odpowiednich maszyn rolniczych, które pozwolą dłużej i więcej wody zatrzymać na polu.

Z tego powodu już niedługo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków na modernizację gospodarstw rolnych. Zatem właśnie z tych pieniędzy będzie finansowany zakup takiego sprzętu.

Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski namawia do wspólnego i mądrego inwestowania w maszyny, tak aby zakup sprzętu rzeczywiście pomógł w pracy, a nie był dodatkowym obciążeniem budżetu.

Minister doskonale wie, że wszystko jest bardzo kosztowne i fundusze muszą być efektywnie wykorzystywane. Dlatego doboru maszyny należy dokonać rozsądnie, tak aby była ona dostosowana do gospodarstwa i jego możliwości finansowych.

