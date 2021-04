Święta, święta i po świętach

Święta Wielkanocne już za nami. Stały się one doskonałą okazją do spotkań w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Spotkaniom tym zawsze towarzyszy suto zastawiony stół, co staje się głównym powodem do rozmyślań dla każdej Pani domu. Co przygotować na Wielkanoc, aby zadowolić, a nawet zaskoczyć bliskich? Postawić na tradycyjne potrawy czy wprowadzić nowoczesną ‘nutę’ do naszej kuchni? W powyższym artykule postaram się odpowiedzieć na te wszystkie wątpliwości, a pomysły można wdrożyć także w okresie poświątecznym.

Przystawki

Z czym przede wszystkim kojarzy nam się okres Wielkanocny? Oczywiście z jajkami! To one grają pierwsze skrzypce na wielkanocnym stole. Jajka są na tyle wdzięcznym produktem, że można je przygotować na wiele sposobów i delektować się nimi przez okrągły rok.

Tradycyjnie jajka możemy nafaszerować sosem tatarskim na bazie majonezu z marynowanymi pieczarkami i kiszonymi ogórkami. Natomiast jeśli chcemy zaskoczyć domowników, użyjmy aromatycznego sera koziego i pomidorów albo meksykańską pastę guacamole przygotowaną z awokado, soku z limonki oraz ostrej papryczki chili.

Kolejną propozycją są sałatki. Chyba każdy zna sałatkę jarzynową? Sądzę, że w okresie świątecznym pojawia się ona w każdym polskim domu. Pytanie jaką sałatkę przygotować, aby na naszym wielkanocnym stole ‘’nie wiało nudą’’? Odpowiedź jest prosta. Sałatkę z pieczonymi batatami, ricottą i jajkiem w koszulce. Zapewniam, że ta przystawka nie tylko pięknie wygląda, ale i smakuje wyśmienicie.

Ostatnią propozycją na wykorzystanie jajek w formie przystawki są wszelakiego rodzaju pasty jajeczne. Tutaj panuje całkowita dowolność. Jako bazę traktujemy oczywiście jajka, ale możemy ‘’poszaleć z dodatkami’’. Świetnie sprawdza się w tym przypadku wędzona makrela, szynka, słony ser feta, serek mascarpone czy też w bardziej nowoczesnej wersji połączenie kolendry i chrupiących płatków migdałowych.

Dania główne

Co jak co, ale wielkanocny obiad musi opierać się na barszczu białym z ostrym chrzanem, majerankiem i białą kiełbasą. Jest to niewątpliwie stały punkt naszego menu. Co prawda, barszcz biały serwujemy nie tylko w święta, gdyż jest to tradycyjna polska zupa, jednak to właśnie w Wielkanoc smakuje ona tak wyjątkowo.

Najczęściej traktujemy tę potrawę jako główny posiłek, ale też i jako pierwsze danie. Wtedy, oprócz barszczu możemy zaserwować naszym gościom tradycyjny soczysty schab pieczony w sosie borowikowym wraz z kluskami śląskimi lub pyszne polędwiczki z suszonymi pomidorami i zapiekanymi ziemniaczkami z chrupiącą skórką. Dla chcących wypróbować niekonwencjonalne rozwiązania polecam perliczkę pieczoną w soku pomarańczowym z dodatkiem miodu i kaszą bulgur lub łososia z sosem cytrynowym i ryżem jaśminowym. Same pyszności!

Ciasta i desery

Jak to mówią: „Serniczek zawsze się zmieści”. Nie sposób odmówić sobie wielkanocnych słodyczy nawet po obfitym obiedzie. Jak tu powiedzieć „NIE”, skoro te wszystkie cudowne kruche mazurki, puszyste babki, kremowe serniki uśmiechają się do nas na świątecznym stole? Wielkanoc kojarzy nam się właśnie z powyższymi słodkościami. Mamy jednak bardzo wiele możliwości.

Możemy upiec tradycyjny, polski sernik z rodzynkami albo postawić na nowoczesność i zaskoczyć wszystkich śmietankowym sernikiem z puszystym musem truskawkowym i spodem z kokosowych ciasteczek. Sprawa ma się podobnie z mazurkami. Te z masą kajmakową lub orzechową to klasyk wśród ciast, natomiast ostatnio natknęłam się na genialny przepis zawierający kwaskowatą żelkę z owoców leśnych, krem czekoladowo – orzechowy oraz odświeżający krem waniliowy. Z całego serca polecam to połączenie!

Mam nadzieję, że powyższy artykuł chociaż trochę nakierował Was na właściwy tor i już nigdy nie będziecie mieć problemu z przygotowaniem świątecznego menu. Uważam, że pozycje takie jak jajka faszerowane, barszcz biały czy też mazurek obowiązkowo powinny znaleźć się na każdym polskim stole, bo to właśnie one najbardziej kojarzą nam się z Wielkanocą. Lecz pamiętajcie, aby nie zapomnieć wpleść do planowanej listy potraw dania i desery z nowoczesnym twistem. Trzeba bowiem cenić tradycyjną kuchnię naszych mam i babć, ale warto dodać też coś od siebie, aby tradycja sprytnie połączyła się z nowoczesnością, bo to jest najlepsza recepta na sukces.

Autor: https://bgcatering.pl/