Szkodniki – jak się ich skutecznie pozbyć?

Szkodniki to spory problem występujący w domostwach zazwyczaj jesienią i zimą. Wtedy właśnie gryzonie szukają stałego dostępu do pożywienia oraz schronienia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Jednakże problem z nieproszonymi gośćmi może pojawić się również ciepłą porą, kiedy to nasze ogrody obfitują w różnego rodzaju dobrodziejstwa w postaci nasion, owoców i warzyw. Jak poradzić sobie ze szkodnikami w domu i ogrodzie?

Jeszcze do niedawna dość popularnym sposobem na gryzonie były trutki oraz łapki z zatrzaskiem. Jednak w dobie łatwego dostępu do nowoczesnych rozwiązań szybko zauważono, że są one mało skuteczne, a do tego nieekologiczne. Popularne stały się żywołapki, a także odstraszacze zwierząt i gryzoni, które nie wyrządzają krzywdy oraz nie wydzielają szkodliwych substancji do otoczenia. Na rynku jest wiele typów urządzeń, które pomagają pozbyć się szkodników. Jaki odstraszacz będzie skuteczny w domu, a co lepiej sprawdzi się w ogrodzie?

Domowe odstraszacze gryzoni i owadów

Problem szkodników w domu jest dość powszechny, ale na szczęście na rynku nie brakuje skutecznych środków, które pomogą w szybkim pozbyciu się kłopotu. Największą popularność zyskują ultradźwiękowe odstraszacze. Są to niewielkie urządzenia emitujące fale o wysokiej częstotliwości, które powodują u gryzoni dyskomfort na tle układu nerwowego. Zwierzęta te odczuwają lęk, przez co szukają sobie innego miejsca do spokojnego bytowania.

Do zalet ultradźwiękowych odstraszaczy zalicza się ich bezgłośna praca. Emitowany dźwięk jest zupełnie niesłyszalny i bezpieczny dla ludzi, a dodatkowo urządzenia te nie wytwarzają szkodliwych substancji, które mogłyby wpłynąć negatywnie na środowisko. Wystarczy podpiąć urządzenie do prądu i włączyć, a po paru tygodniach nie będzie śladu obecności szkodników. Ponadto ich skuteczność jest potwierdzona nie tylko w przypadku gryzoni, ale również działa na owady, jak np. karaluchy, pająki, komary czy mrówki.

W temacie samych owadów, które również często pojawiają się w mieszkaniach, warto zastosować lampy owadobójcze. Wykorzystują one owadzi fototropizm. Wabią muchy i komary światłem UV do wnętrza pułapki, gdzie zostają porażone prądem i giną. Można zatem bez przeszkód relaksować się na kanapie przy otwartym oknie, bez obaw przed ugryzieniami komarów i meszek.

Zewnętrzne odstraszacze zwierząt

W ogrodach żyje wiele pożytecznych zwierząt, ale zdarzają się też takie, które niszczą uprawy. Stosowanie siatek ochronnych na grządki czy robienie oprysków może dać małe rezultaty, dlatego, warto zastosować profesjonalne odstraszacze zwierząt. Dostępne są one w różnych formach – jedne wykorzystują ultradźwięki, inne naturalny strach. Niezależnie od szkodnika, z którym mamy do czynienia, warto przyjrzeć się bliżej obu sposobom.

Odstraszacze ultradźwiękowe do ogrodu działają podobnie do tych, które stosuje się w pomieszczeniu. Różnią się jedynie konstrukcją, która w tym wypadku jest wodo- i pyłoszczelna, a także sposobem zasilania. Ogrodowe odstraszacze posiadają z reguły wbudowany panel słoneczny, dzięki czemu nie trzeba podłączać urządzenia do prądu. Można zatem umieścić je w dowolnym miejscu, gdzie występuje problem z kretami, gryzoniami i innymi małymi zwierzętami.

Innym rodzajem solarnych odstraszaczy są urządzenia emitujące stroboskopowe światła. Migające diody LED o kolorach białym i czerwonym działają na zwierzęta ostrzegawczo wykorzystując ich strach przed ogniem. Takie rozwiązanie działa zarówno na dziki, sarny i lisy, ale również na wiele gatunków ptaków. Tak jak w przypadku ultradźwiękowych urządzeń, odstraszacze ledowe nie wyrządzają zwierzętom krzywdy, dzięki czemu nie zaburzają ekosystemu.

Ile kosztuje odstraszacz szkodników?

Ceny dobrych odstraszaczy różnią się od siebie w zależności od rodzaju oraz funkcji urządzenia. Z reguły jest to koszt kilkudziesięciu złotych. Warto jednak pamiętać, że każdy odstraszacz ma określony zasięg pracy. W celu ochrony większej przestrzeni będzie niekiedy trzeba zainwestować w kilka urządzeń, aby ich skuteczność była jak największa.