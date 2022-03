Tunel foliowy – co w nim posadzić?

Tunel foliowy wciąż jest wykorzystywane przez profesjonalnych rolników, jak i tradycyjnych gospodarzy. Tunele foliowe pozwalają na uzyskanie lepszych upraw.

Tunel foliowy – jakie ma zalety?

Pamiętacie czasy swojego dzieciństwa, kiedy babcia wysyłała do tunelu foliowego po dojrzałe pomidory na kanapkę? To były czasy, chciałoby się powiedzieć! Najciekawsze jest to, że… te czasy wracają, zatem postawienie w swoim ogrodzie tunelu foliowego dzisiaj będzie jak najbardziej na topie.

Niektórzy sadzą warzywa i owoce bezpośrednio w ziemi, inni w specjalnie przygotowanych skrzynkach z ziemią, jeszcze inni te dwa sposoby na uprawę realizują w tunelach foliowych zamiast pod gołym niebem.

Jakie zalety mają tunele foliowe, że są tak chętnie wykorzystywane przez profesjonalnych ogrodników i rolników, ale też przez tych, którzy doglądają roślin tylko na własny użytek? Przede wszystkim tunel foliowy daje roślinom możliwość lepszego wzrostu poprzez zapewnienie wyższej temperatury. W środku tuneli foliowych temperatura w sezonie letnim jest bardzo wysoka, co przyspiesza wegetację roślin. Dzięki temu wcześniej można się cieszyć smakiem pomidorów, marchwi czy malin.

To nie jedyna zaleta. Warto pamiętać, że prawdziwą zmorą dla rolników (i tych profesjonalnych, i amatorów) jest nieodpowiednia pogoda mogąca zagrażać ich uprawom. Ulewny deszcz, który wręcz kładzie na ziemi szczypiorek, albo wielkie kulki gradowe, które dziurawią liście kapusty czy sałaty albo łamią gałązki pomidorów – to coś, czego żaden ogrodnik nie chce doświadczyć. Rośliny schowane w tunelu foliowym nie są narażone na zniszczenia podczas niekorzystnych warunków pogodowych, a gospodarze mogą spać spokojnie.

Jako że rośliny znajdujące się w tunelu są oddzielone od tych poza tunelem, są też bezpieczniejsze, jeśli chodzi o obecność niektórych szkodników niszczących uprawy.

Jak widać, tunel foliowy to same zalety. Może warto zainwestować, nadając swoim uprawom zupełnie inny charakter?

Tunele foliowe – jakie rośliny wybrać?

Decydując się na postawienie tunelu foliowego, musisz wiedzieć, jakie rośliny będą się w nim dobrze czuły.

W tunelu foliowym można posadzić takie warzywa, owoce i zioła jak: pomidory, szpinak, sałatę, bazylię, dziurawiec, cząber, ogórki, melona, arbuza, paprykę, ciecierzycę, białą kapustę, szczypiorek, cebulę, rzodkiewkę, kalarepę, kolendrę, koper, estragon, lubczyk, melisę, oberżynę.

Oprócz tego można też w tunelu posadzić kwiaty, np. róże.

Samo postawienie tunelu to nie wszystko. Bardzo ważne jest to, aby do tunelu odpowiednio przygotować glebę. Powinna być przekopana, oczyszczona i spulchniona, aby przyjąć nowe rośliny. Warto ją użyźnić na przykład za pomocą obornika czy kompostu, co pozwoli uzyskać jeszcze lepsze efekty wzrostowe. Warto pamiętać, że kompostownik lub obornik ze sprawdzonego źródła to gwarancja, że do gleby nie trafią niechciane, sztuczne substancje.