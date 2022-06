Rodzaje tuneli foliowych

Każdy ogrodnik wie, jakie korzyści płyną z zastosowania tuneli foliowych w uprawie warzyw i owoców. Jednak nie każdy wie, że poza standardowymi tunelami foliowymi wolnostojącymi, rynek oferuje jeszcze inne rozwiązania, które z powodzeniem zastosujesz do celów magazynowych czy produkcji szkółkarskiej. Przygotowaliśmy zestawienie trzech najpopularniejszych rodzajów tuneli – wolnostojących, zblokowanych i szerokonawowych. Dowiedz się, które z nich nadają się najlepiej do rozwijania pasji ogrodniczej lub biznesu!

Tunele foliowe wolnostojące

Tunel foliowy wolnostojący stanowi idealne miejsce do uprawy warzyw i owoców, ale nie tylko! Konstrukcja zapewnia optymalny rozwój różnorodnej roślinności, jednak ze względu na swoje rozmiary ten typ tuneli sprawdza się lepiej przy niewielkich uprawach. Ich zaletami są przede wszystkim: dobra przepuszczalność światła, wysoka jakość, a także krótszy czas montażu i niższy koszt budowy w porównaniu do innych rodzajów tuneli (czyli zblokowanych i szerokonawowych). Kolejną zaletą wolnostojących tuneli jest przede wszystkim to, że mają mniejsze gabaryty i wymagają minimalnej wartości energii do stworzenia idealnego klimatu dla roślin.

Tunele foliowe zblokowane

Tunele foliowe zblokowane nadają się do intensywnej uprawy kwiatów, warzyw, owoców oraz wymagających roślin. Konstrukcja tego rodzaju tuneli pozwala nie tylko uprawiać roślinność przez cały rok, ale przede wszystkim swobodnie poruszać się pomiędzy tunelami. Ten rodzaj tuneli jest bezpiecznym miejscem dla osoby przebywającej w środku. Co ważne – systemy tuneli zblokowanych są trwałe, bardziej ekologiczne i kompatybilne z systemami sterującymi lampami doświetlającymi, nawadniającymi czy grzewczymi. Cieplarnie tego rodzaju wymagają minimalną wartość energii do stworzenia optymalnego klimatu dla upraw.

Tunele foliowe szerokonawowe

Tunele foliowe szerokonawowe przeznaczone są głównie do produkcji szkółkarskiej, czyli do rozmnażania i uprawy sadzonek drzew, krzewów i innych roślin w początkowej fazie wzrostu. Zazwyczaj ten rodzaj tuneli wykorzystywany jest do upraw wczesnowiosennych ze względu na to, że nie są ogrzewane. Dzięki temu tunele szerokonawowe z powodzeniem sprawdzą się do zimowania wysokiego materiału szkółkarskiego. To, co różni ten rodzaj tuneli od poprzednich to przede wszystkim ogromne gabaryty i brak barier komunikacyjnych (słupów), dzięki czemu ich powierzchnię można zagospodarować zgodnie z własnymi potrzebami.

Zastanawiasz się, gdzie kupisz każdy z wyżej wymienionych tuneli foliowych? Sprawdź ofertę AGRO-SUR firmy, która oferuje ogromny wybór produktów – tuneli foliowych, szklarni, cieplarni czy systemów nawadniania. Znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić swoim uprawom najlepsze warunki wzrostu. AGRO-SUR poza produkcją tuneli ogrodowych zajmuje się również ich montażem, więc nie zwlekaj i sprawdź, co dla Ciebie przygotowali.