Ubezpieczenie dla rolników z dofinansowaniem – TUZ

Ubezpieczenie gospodarstw rolnych z dopłatą z budżetu państwa.

TUZ dla rolników: z dopłatą, dynamiką i kompleksowo

To łakomy kąsek dla rolników i brokerów. TUZ Ubezpieczenia rozpoczął sprzedaż jesiennego pakietu ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą z budżetu państwa. TUZ Ubezpieczenia oferuje rolnikom kompleksową ochronę obejmującą wiele ryzyk.

– Spodziewamy się, że rolnicy będą bardzo uważnie analizować naszą ofertę, ponieważ to jest dopiero pierwszy rok, w który marka TUZ Ubezpieczenia oferuje ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa. Dlatego tym bardziej starannie przygotowaliśmy szeroką i kompleksową propozycję. Wiemy, że rolnicy mają swoje przyzwyczajenia, także ubezpieczeniowe. Mamy nadzieję, że docenią to, co dla nich przygotowaliśmy i osobiście zechcą się przekonać, dlaczego TUZ Ubezpieczenia jest marką nagradzaną, wyróżnianą i rozwijającą się bardzo dynamicznie – mówi Monika Bidermann, pełnomocnik zarządu TUZ Ubezpieczenia ds. rozwoju sprzedaży, nawiązując do danych z raportu Komisji Nadzoru Finansowego świadczących o tym, że TUZ Ubezpieczenia jest drugą najszybciej rosnącą firmą ubezpieczeniową w Polsce.

Jesienny pakiet ubezpieczenia upraw TUZ Ubezpieczenia

obejmuje trzy podstawowe ryzyka: ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne oraz grad. Do tego TUZ Ubezpieczenia oferuje dobrowolne ubezpieczenie od skutków deszczu nawalnego, pioruna, lawiny, osunięcia ziemi i huraganu oraz dodatkowo (w ramach pakietu) będące poza zakresem budżetowych dopłat ubezpieczenie od ognia.

– To bardzo dobra i przemyślana oferta, którą każdy odpowiedzialny za swój biznes rolnik powinien koniecznie wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o wyborze polisy – mówi Aneta Lewandowska, prezes Agencji Ubezpieczeń Rolnych AUROL, która sprzedaje ubezpieczenia upraw TUZ Ubezpieczenia z dopłatą z budżetu państwa.

Decyzję o wyborze ubezpieczenia z dopłatą z budżetu państwa rolnicy muszą podjąć najpóźniej do 15 listopada.

– Niektóre uprawy jeszcze stoją na polu, na przykład kukurydza, więc sezon jeszcze trwa. Trzeba już jednak myśleć o nowym okresie wegetacji upraw. Uważam, że nie ma się co oglądać, tym bardziej że pula dopłat z budżetu państwa do ubezpieczeń w TUZ Ubezpieczenia jest ograniczona. Zresztą analogicznie jest u innych ubezpieczycieli. Kwoty dopłat zagwarantowane w bieżącym roku są niewystarczające dla wszystkich chętnych – podkreśla Aneta Lewandowska.

Ubezpieczenia dla rolników z dopłatą z budżetu państwa oferuje tylko siedmiu ubezpieczycieli.

– Jeżeli rolnik ubezpieczy się tylko od jednego ryzyka, na przykład ujemnych skutków przezimowania, a aura sprawi wiosną figla, to rolnik może mieć problem, jakiego nikomu nie życzymy – tłumaczy prezes Lewandowska. – Wiosną może już być za późno na ubezpieczenie upraw od innych ryzyk. Przecież żaden ubezpieczyciel nie da teraz nikomu gwarancji, jakie limity na ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa będą na wiosnę przyszłego roku. Na to jest teraz za wcześnie, a decyzję o ubezpieczeniu trzeba podjąć właśnie teraz lub nie później niż 15 listopada. To sprawia, że właśnie teraz trzeba wziąć pod uwagę wszystkie możliwe ryzyka i kupić takie ubezpieczenie, które zapewni rolnikowi spokojną zimę i prawdziwe bezpieczeństwo na wiosnę.

Aneta Lewandowska przypomina, że w poprzednich sezonach dochodziło do sytuacji kłopotliwych zarówno dla rolników, jak i dla likwidatorów szkód. – Ujemne skutki przezimowania są objęte ochroną ubezpieczeniową do końca kwietnia, natomiast na przymrozki wiosenne ochrona zapewniona jest od połowy kwietnia, czyli przez dwa tygodnie ryzyka nakładają się na siebie – tłumaczy prezes Lewandowska. – Pory roku niestety coraz częściej nie liczą się z kalendarzem. Stąd pojawiały się kłopoty i kontrowersje związane z likwidacją szkód zaistniałych w uprawach. Rolnicy, którzy dzielili ryzyka i ubezpieczali się u różnych ubezpieczycieli, wiosną mieli na polu likwidatorów od różnych partnerów ubezpieczeniowych. Byli świadkami sporów – czy przyczyną szkody były ujemne skutki przezimowania, czy może wiosenne przymrozki. Przez to rozliczenie szkody nastręczało kłopotów, a nawet nieprzyjemności. Korzystając z kompleksowej oferty u jednego ubezpieczyciela, czyli w TUZ Ubezpieczenia, takich problemów można z łatwością uniknąć – zapewnia prezes Lewandowska.

– Pamiętajmy, że dotacja z budżetu państwa obejmuje także ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.

Również ten produkt klienci mogą wykupić u agentów TUZ Ubezpieczenia. Rolnicy są dla nas naprawdę bardzo ważni. Oprócz oferty dotowanych ubezpieczeń rolnych, oferujemy pakiet „Bezpieczny Rolnik”, w którego skład wchodzą: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika, obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych oraz mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, AgroCasco oraz NNW. Tak przygotowana oferta pozwala w prosty sposób dostosować zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb rolników. Oferta ubezpieczeń rolnych jest dostępna u naszych agentów ubezpieczeniowych w całym kraju – mówi Monika Bidermann.

ubezpieczenie z dopłatą