Co daje wspomaganie elektryczne w ciągniku Ursus C-360? Dlaczego warto w nie zainwestować?

Ursus C-360 to bez wątpienia jeden z najlepszych modeli Ursusa, jaki kiedykolwiek powstał. Pomimo że produkcja jego pierwszej wersji zakończyła się prawie 30 lat temu, to nadal możemy go spotkać w polskich gospodarstwach rolnych. Czym charakteryzuje się ten ciągnik? Dlaczego warto zainwestować w wyposażenie go w elektryczne wspomaganie kierownicy? Odpowiadamy.

Ursus C-360 – legendarny polski ciągnik

C-360 to po dziś dzień jeden z najpopularniejszych ciągników marki Ursus. Popularna „sześćdziesiątka” produkowana była w latach 1976-1994, a jej druga generacja w okresie od 2015 do 2017 roku. Czym model ten zapracował na swoją renomę? Przede wszystkim uniwersalnością oraz wytrzymałością. Doskonale radzi on sobie z pracą w wymagających warunkach, zarówno na małych, jak i dużych gospodarstwach.

Pomimo że produkcja pierwszej wersji Ursusa C-360 zakończyła się prawie 30 lat temu, to do tej pory możemy spotkać go pracującego w polskich gospodarstwach. Jedną z tajemnic popularności modelu C-360 jest prosta konstrukcja, która pozwala na łatwe przeprowadzenie samodzielnej naprawy. Jest to opłacalna opcja ze względu na dużą dostępność części zamiennych, a nawet wyposażenia go w nowoczesne elektryczne wspomaganie kierownicy .

Ursus C-360 wyposażony jest w czterocylindrowy silnik o mocy 52 KM. Posiada również pięciobiegową przekładnię mechaniczną, a także dodatkową przekładnię redukcyjną, która pozwala na uzyskanie 10 przełożeń do przodu oraz 2 do tyłu. Ma on także reduktor dwustopniowy niezależny. Jest on włączany za pomocą dźwigni ręcznej.

Dlaczego warto zastosować wspomaganie elektryczne do Ursusa C-360?

Warto zdawać sobie sprawę, że ciągniki Ursusa nie są wyposażone we wspomaganie kierownicy. Powoduje to, że podczas wielogodzinnych prac lub przewożenia ciężkiego towaru osoba prowadząca pojazd musi sporo się namęczyć podczas manewrowania. W związku z tym coraz więcej użytkowników modelu C-360 decyduje się na zamontowanie elektrycznego wspomagania w posiadanych przez siebie maszynach.

Należy wiedzieć, że elektryczne wspomaganie układu kierowniczego jest opcją tańszą niż jego hydrauliczny odpowiednik. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup całego zestawu od sprawdzonego producenta. Nie warto samodzielnie kompletować poszczególnych elementów. Montaż jest stosunkowo prosty. Polega na zastąpieniu kolumny wału kierowniczego z kierownicą, przystawką z elektrycznym silnikiem i wałem kierowniczym. Na koniec pozostaje podłączyć poszczególne zespoły do układu elektrycznego pojazdu i cieszyć się komfortem jazdy.