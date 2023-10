Utrata wszystkich pieniędzy w zaciszu własnego domu: jak na nasze życie wpłynął mobilny hazard

Smartfony i urządzenia mobilne, ogólnie rzecz biorąc, zmieniły nasze życie na wiele sposobów, w tym naszą zdolność do hazardu. Wraz z pojawieniem się mobilnych kasyn i aplikacji hazardowych, gracze byli w stanie grać zawsze i wszędzie, gdzie mają dostęp do Internetu.

Utrata wszystkich pieniędzy w zaciszu własnego domu. Czy jest to możliwe? Autorka książki „ Hazardziści. Gra o życie „, Beata Biały pojawiła się w Dzień Dobry TVN, by opowiedzieć o problemie, który w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Jak twierdzi, na samym początku swojej znajomości z hazardem wyobrażała sobie hazardzistów jako swoistych Jamesów Bondów w ładnych garniturach ze szklanką whisky. Jak się okazało , tacy ludzie nie grają w kasynach, tylko zwykli Polacy spędzający czas w domu przed swoimi laptopami lub smartfonami.

Jednym z głównych czynników, które prowadzą do wzrostu uzależnienia od hazardu jest łatwość dostępu do gier hazardowych. Jak podaje serwis www.polskiekasyna.biz , smartfony i inne urządzenia mobilne umożliwiają granie w ulubione gry hazardowe nawet w miejscach, gdzie wcześniej było to niemożliwe, np. w pracy, w komunikacji miejskiej czy podczas podróży. Ponadto, aplikacje hazardowe i kasyna mobilne są zwykle opracowywane przy użyciu technik psychologicznych, które zwiększają atrakcyjność gier i sprawiają, że gracze grają coraz więcej.

Smartfony pozwalają również graczom na łatwe dokonywanie wpłat i grę na prawdziwe pieniądze, co może być szczególnie niebezpieczne dla tych, którzy już cierpią na uzależnienie od hazardu. Ponadto aplikacje mobilne i kasyna zazwyczaj oferują szybkie gry z wysokimi stawkami, co może prowadzić do szybkiej utraty dużych sum pieniędzy.

Ogólnie rzecz biorąc, smartfony i urządzenia mobilne odgrywają ważną rolę w zwiększaniu uzależnienia od hazardu. Chociaż mogą one być również korzystne dla tych, którzy grają rozsądnie, ważne jest, aby być świadomym ryzyka i podjąć kroki, aby zapobiec rozwojowi uzależnienia. Może to obejmować ograniczenie czasu spędzanego na grze i korzystanie z aplikacji, które pomagają kontrolować koszty i powiadamiają o znakach ostrzegawczych rozwijającego się uzależnienia.

