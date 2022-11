Wapnowanie – kiedy najlepiej wapnować pole?

Wapnowanie pola jest koniecznością, jeśli chce się mieć dorodne plony. Gleby w Polsce należą do zakwaszonych, dlatego niezwykle ważne jest przywrócenie im prawidłowego odczynu.

Kiedy najlepiej wapnować pole uprawne?

Przede wszystkim najpierw należy przeprowadzić badanie gleby, by ocenić, jaki ma ona poziom pH i jaką dawkę wapna należy dobrać, by osiągnąć planowany odczyn. Badanie najlepiej przeprowadzić w laboratorium. Dzięki niemu nie tylko będzie można ocenić stopień zakwaszenia gleby, ale także sprawdzić, jakich innych składników jej brakuje.

Zabieg wapnowania pola można przeprowadzić zarówno jesienią, jak i wiosną. Jesienią najlepiej jest wapnować pole po zebraniu z niego wszystkich plonów. Wapno należy równomiernie rozsiać na polu i wymieszać z górną warstwą gleby. Trzeba pamiętać, by zachować odstęp pomiędzy sianiem wapna a stosowaniem innych nawozów mineralnych. Zabieg wapnowania najlepiej przeprowadzić w suchy i bezwietrzny dzień, by ograniczyć straty związane z pyleniem wapna.

Wiosenne wapnowanie pola najlepiej wykonać wczesną wiosną. Minimalny czas, jaki powinien dzielić wapnowanie pola od wysiewu nasion czy sadzenia roślin na polu, wynosi jeden miesiąc. Nie można także zapominać o konieczności zachowania kilkutygodniowej przerwy pomiędzy wysiewem wapna a innych nawozów mineralnych.

Dlaczego konieczne jest wapnowanie pola?

Większość roślin kiepsko sobie radzi, gdy rosną na zakwaszonej glebie. Co więcej, jeśli ziemia nie ma w sobie wapnia, rośliny tracą zdolność przyswajania z niej składników pokarmowych, nawet jeśli są one w niej obecne. Wapń jest niezbędnym pierwiastkiem, który wspiera prawidłowy wzrost roślin i przyczynia się do ich lepszego plonowania.

Gleby w Polsce należą do zakwaszonych. Przyczyniają się do tego naturalne procesy wymywania i opady atmosferyczne. Działalność człowieka też nie pozostaje obojętna dla odczynu gleby. Stosowanie nawozów mineralnych ma na celu zwiększyć rentowność upraw i dostarczyć roślinom niezbędnych składników odżywczych. Niestety bardzo często przyczynia się do zakwaszenia gleby.

Jakie wapno będzie najlepsze do wapnowania pola?

Wapnowanie pola można przeprowadzić za pomocą: wapna tlenkowego, wapna węglanowego i wapna dolomitowego. Najlepsze ze wszystkich wydaje się wapno węglanowe.

Wapno tlenkowe stosuje się wyłącznie na ciężkich i mocno zakwaszonych glebach. Jest bardzo silnie działające i żrące. Można je zastosować wyłącznie jesienią po zakończeniu zbiorów. Absolutnie nie nadaje się do wapnowania wiosennego ani pogłównego.

Wapno dolomitowe działa bardzo wolno, na przestrzeni lat odkwaszając glebę. Można je stosować raczej jako środek podtrzymujący efekt, a nie jako doraźny nawóz do zmiany odczynu gleby.

Wapno węglanowe można stosować zarówno w wapnowaniu jesiennym, wiosennym, jak i pogłównie. Działa dużo łagodniej niż wapno tlenkowe. Już miesiąc po wapnowaniu pola można bezpiecznie wysiewać na nim rośliny. Niektóre odmiany wapna węglanowego stosuje się także pogłównie, np. wapno węglanowe granulowane.

Producent wapna nawozowego granulowanego ma w swojej ofercie szeroki wybór nawozów wapniowych.