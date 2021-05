Dzięki deszczowej pogodzie jaka utrzymuje się od kilku tygodni w naszym kraju, rolnicy nie muszą martwić się skutkami suszy, jak to było w poprzednich latach.

Duża wilgotność to idealne warunki, aby zastosować doglebowe odchwaszczanie kukurydzy, które gwarantuje skuteczne wyeliminowanie chwastów. To z kolei przyczyni się do uzyskania wyższych plonów.

W poprzednich latach wielkim problemem dla plantatorów była susza w wielu regionach Polski. Tej wiosny jest inaczej, spora ilość opadów powoduje, że gleba jest bardzo wilgotna, nawet na większych głębokościach, a nie tylko na jej powierzchni. To dobry znak i moment na to, aby zastosować doglebowe zwalczanie chwastów w kukurydzy.

Aby uzyskać wysokie plony w kukurydzy ważne jest, aby zastosować odpowiednie herbicydy. Im wcześniej to zrobisz tym lepiej. Jeżeli wcześniej pozbędziemy się konkurencji innych roślin, damy kukurydzy możliwość na skorzystanie z wody i substancji odżywczych.

Pierwsze i najważniejsze powinny być zabiegi doglebowe, zwłaszcza w obecnie panujących wilgotnych warunkach, które są gwarancją skuteczności zabiegu i wysokich plonów.

Odchwaszczanie kukurydzy – dwa sprawdzone rozwiązania

INNVIGO w tym sezonie przygotowało dwa pakiety handlowe, są to gotowe rozwiązania dla hodowców kukurydzy.

Należy pamiętać, że zabieg doglebowy trzeba wykonać wówczas kiedy chwasty są jeszcze w fazie siewek.

Podstawą technologii jest trójskładnikowy preparat o nazwie Metodus 650 WG.

W jego skład wchodzą następujące substancje czynne: mezotrion, izoksaflutol, terbutylazyna.

Pakiet pierwszy – chwasty jedno- i dwuliścienne

W jego skład dodatkowo wchodzi Metos 960 EC.

Zwiększa on skuteczność i wydłużenie działania tej mieszaniny na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne. Połączenie tych dwóch preparatów wpływa na silniejsze i bardziej synergiczne oddziaływanie preparatów na chwasty.

Pakiet drugi – zachwaszczenie wtórne

Drugi pakiet stosuje się przy zachwaszczeniu wtórnym.

Zalecamy wykonanie zabiegów sekwencyjnych.

Do pierwszego zabiegu doglebowego należy użyć herbicydu Metodus 650 WG.

Drugi zabieg jest zabiegiem nalistnym i należy użyć do niego preparatu o nazwie handlowej Henik/Nixon 50 SG, którego substancją czynną jest nikosulfurone. Ze względu na jego formulację SG należy użyć preparat wspomagający Asystent+, który znajduje się w pakiecie handlowym dostępnym u autoryzowanych dystrybutorów. Oprysk należy wykonać w fazie 4-5 liści (BBCH 14-15) w dawce 80 g/ha herbicydu Henik/Nixon 50 SG.