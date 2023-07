Wiceprezes Grupy Azoty S.A. w zarządzie Fertilizers Europe

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Filip Grzegorczyk objął stanowisko Wiceprezydenta w Fertilizers Europe – organizacji zrzeszającej największe europejskie firmy nawozowe. Obecna kadencja zarządu Fertilizers Europe trwa do 2024 roku.

Członkostwo w Fertilizers Europe pozwala Grupie Azoty efektywniej odpowiadać na wyzwania stawiane przed europejską branżą nawozową. Jesteśmy jedną z kluczowych grup kapitałowych rynku nawozowo-chemicznego, stąd na bieżąco śledzimy aktualne zagadnienia w tym obszarze, dzięki czemu możemy wprowadzać odpowiednie rozwiązania optymalizujące naszą produkcję i dostosowujące ją do aktualnych regulacji. Obecność w Fertilizers Europe – organizacji, której jednym z zadań jest analiza wyzwań związanych z produkcją oraz stosowaniem nawozów – ułatwia nam osiąganie zakładanych celów – mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Wiceprezes Fertilizers Europe Filip Grzegorczyk.

Filip Grzegorczyk posiada wieloletnie doświadczenie w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach w randze członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach o charakterze przemysłowym i jednostkach dominujących struktur holdingowych (energetyka, paliwa, sektor publiczny). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego. Ukończył również program Summer Advanced Course in European Law University of London, King’s College, Centre of European Law; program International Business and Trade Summer School Catholic University of America – Columbus School of Law oraz École de droit français Université d’Orléans. W 2018 roku uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration na École de management de Normandie / AESE Business School / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

* * *

Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.

