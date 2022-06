Wielki finał turnieju dla dzieci z obszarów wiejskich

Wielki finał turnieju BASF PROCAM CUP 2022 r. za nami. W Kołobrzegu na stadionie było bardzo gorąco nie tylko za sprawą słonecznej pogody, ale głównie dzięki fantastycznej grze finalistów. Zwycięzcami VI edycji turnieju zostali młodzi piłkarze GKS Wikielec. Pojadą oni we wrześniu br. na Stadion Narodowy, aby tam kibicować naszym polskim piłkarzom podczas meczu Polska – Holandia.

W turnieju finałowym udział wzięło 8 najlepszych drużyn z całej Polski. Byli to zwycięzcy zmagań regionalnych, które odbywały się w maju i czerwcu. Wszystkie zespoły przyjechały już w piątek, aby w sobotę o godz. 10:00 rozpocząć najważniejsze pojedynki tegorocznej rywalizacji. Drużyny zostały podzielone na 2 grupy, a mecze rozgrywane były równolegle na dwóch boiskach.

– Zainteresowanie tegoroczną edycją BASF PROCAM CUP było olbrzymie, świadczy o tym 118 zgłoszeń do udziału w turnieju. Dziś do Kołobrzegu przyjechali najlepsi z najlepszych. Pamiętajcie że, wszyscy już jesteście zwycięzcami, bez względu na wyniki. Nasz turniej to rywalizacja, ale przede wszystkim ma być dobrą zabawą – powiedział Michał Ciszak, prezes zarządu PROCAM Polska podczas otwarcia turnieju.

Od samego początku spotkania dostarczały bardzo wielu emocji. Można było zaobserwować piękne bramki, fantastyczną grę drużyn oraz gorący doping publiczności. To wszystko założyło się na fantastyczną piłkarską atmosferę. Do Kołobrzegu przybyli także kibice z całej Polski, po to by wspierać młodych piłkarzy w walce o spełnienie ich dziecięcych marzeń, którym jest wyjazd na mecz reprezentacji narodowej.

Faza grupowa wyłoniła 4. półfinalistów. W najlepszej czwórce znaleźli się KS Fara Pelikan Żydowo, Akademia Piłkarska Gryf Kamień Pomorski, Iskra Pasikurowice i GKS Wikielec. Mecze półfinału dostarczyły wszystkim bardzo wielu emocji. W pierwszym GKS Wikielec wygrał z KS Farą Pelikan Żydowo 4:2, natomiast Iskra Pasikurowice po niezwykle emocjonującym spotkaniu pokonała Akademię Piłkarską Gryf Kamień Pomorski 2:1.

W meczu o brązowy medal KS Fara Pelikan Żydowo pokonał Akademię Piłkarską Gryf Kamień Pomorski 2:0 i wówczas pojawiło się już tylko jedno pytanie: która drużyna zostanie mistrzem tegorocznej edycji BASF PROCAM CUP.

Wielki finał miał fantastyczną oprawę, setki kibiców wspólnie odśpiewało hymn narodowy. Finał zdominowali zawodnicy GKS Wikielec, którzy po pierwszej połowie prowadzili 3:0, by ostatecznie wygrać mecz 5:0. Radość zawodników była ogromna. Również trener GKS Remigiusz Sobociński, były zawodowy piłkarz, który dzieli się teraz swoim doświadczeniem, nie ukrywał radości.

Turniej BASF PROCAM CUP 2022 przechodzi do historii. Przez najbliższe 12 miesięcy status mistrza turnieju posiadać będzie GKS Wikielec.

– Za nami wyjątkowy turniej finałowy. Ten dzień to najpiękniejszy prezent, który jako firma mogliśmy otrzymać z okazji jubileuszu 30. lat działalności. Jesteśmy niezmiernie dumni ze wszystkich finalistów. BASF PROCAM CUP od tego roku ma już nowego mistrza, a jest nim GKS Wikielec – mówił z radością i nieskrywaną dumą, Artur Juszczyński – dyrektor sprzedaży BASF Polska, pomysłodawca turnieju dla dzieci z małych miejscowości i obszarów wiejskich.