Winogrona, jaka jest różnica między stołowymi a winnymi?

Winogrona do produkcji wina i winogrona stołowe różnią się pod wieloma względami, od wielkości i kształtu po sposób uprawy. Jeśli nigdy nie doświadczyłeś przyjemności odwiedzenia winnicy tuż przed zbiorami, możesz się zastanawiać, jaka jest różnica między winogronami winnymi a tymi dostępnymi w supermarkecie. Jednak ci, którzy mieli szczęście zrywać soczyste winogrona prosto z winorośli, wiedzą, że różnice są dość znaczące.

Gatunki i odmiany winogron

Zanim przyjrzymy się zawiłym szczegółom tego, co oddziela winogrona winne od stołowych, ważne jest, aby zrozumieć nieco więcej nt. winorośli, na których winogrona są uprawiane:

Vitis – to owocujący rodzaj roślin z rodziny Vitaceae. Istnieje 79 gatunków winorośli Vitis, z których niektóre są powszechnie stosowane do produkcji winogron stołowych, a inne bardziej nadają się do uprawy winogron winnych.

Vitis vinifera – najważniejszy gatunek winorośli, stanowi prawie 90 procent uprawianych na świecie winogron. Wszystkie znane odmiany winorośli należą do Vitis vinifera, podobnie jak wiele popularnych odmian stołowych.

Do innych godnych uwagi gatunków winorośli należą:

Vitis Labrusca – pochodząca z Ameryki Północnej Vitis labrusca jest źródłem wielu odmian winogron stołowych, w tym Concord, Delaware i Flame Seedless.

Vitis Riparia – ten gatunek jest ważniejszy ze względu na to, co wytwarza pod ziemią, niż ze względu na owoce. Korzenie Vitis Riparia są powszechnie szczepione na winoroślach Vitis vinifera, ze względu na ich odporność na mszyce filoksery.

Vitis Rotundifolia – inny rodzimy gatunek z Ameryki Północnej, odmiana Vitis rotundifolia jest źródłem popularnych winogron muscadine i cowart.

Vitis Aestivalis – winogrono Vitis aestivalis zostało odnotowane jako najstarszy gatunek odmiany winorośli w Ameryce, który nadal jest produkowany w celu wytwarzania wina. Winorośl jest bardzo wytrzymała i może dorastać do dziesięciu metrów. Jest ceniona za naturalną zdolność do odporności na choroby.

Porównanie winogron do produkcji wina i winogron stołowych

Istnieje wiele aspektów, które odróżniają winogrona winne od stołowych, w tym ich wielkość, grubość skórki, smak, zawartość i metody ich uprawy.

Wielkość i kształt winogron

Większość ludzi może myśleć, że winogrona winne i stołowe są podobne pod względem wielkości, jednak tak naprawdę nie jest. Winogrona winne są bardzo małe i kuliste, natomiast winogrona stołowe są duże i mogą być kuliste lub podłużne w porównaniu z nimi.

Grubość skórki

Gruba skórka winogron winnych jest niezbędna do uzyskania głębokiego koloru i intensywnego smaku. Winogrona stołowe natomiast zawierają lżejszą, cieńszą skórkę, która pozwala na przyjemniejsze doznania podczas spożywania, co prowadzi nas do kolejnego tematu, czyli: smaku.

Profile smakowe

Winogrona do produkcji wina wybierane są ze względu na swój intensywny i skoncentrowany smak. Wysoki poziomy słodyczy i kwasowości są niezbędne podczas produkcji wina – cukier przekształca się w alkohol, a kwasowość jest niezbędna do zrównoważenia ogólnego smaku wina. Winogrona stołowe są znacznie mniej intensywne w obu kwestiach. Ze względu na cieńszą skórkę i pulchny miąższ są soczyste i słodkie.

Nasiona i miąższ

Idealne winogrono stołowe zawiera bardzo małe nasiona, lub jeszcze lepiej, gdy nie ma ich wcale. Niektóre odmiany są nawet genetycznie zmodyfikowane, tak aby nie produkować nasion.

W produkcji wina natomiast nasiona są ważnym źródłem garbników. Winogrona winne zawierają więc duże i twarde nasiona. Zawierają one również znacznie wyższy stosunek soku do miąższu niż winogrona stołowe, aby zmaksymalizować wydajności winnicy. Grubszy miąższ występujący w winogronach stołowych zapewnia bardziej mięsisty owoc, idealny do jedzenia.

Metody uprawy

Sposób uprawy winorośli na wino różni się znacznie od sposobu uprawiania winogron stołowych. Winogrona winne uprawia się z zamiarem maksymalizacji koncentracji soku w owocach, a osiąga się to poprzez rygorystyczne i planowe przycinanie.

Z drugiej strony, plantatorzy winorośli stołowych nie są tak zainteresowani osiągnięciem dokładnych poziomów dojrzałości i koncentracji niezbędnych do produkcji wysokiej jakości winogron. Dzięki temu ich winnice dają znacznie większe plony winogron, które mogą być zbierane na wcześniejszych etapach sezonu.