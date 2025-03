Wodomierze do wody – jaki wybrać, by nie żałować. Czy wybór wodomierza może być problemem? Dla wielu osób to tylko kolejny licznik, ale rzeczywistość bywa bardziej skomplikowana. Źle dobrany model może przysporzyć więcej kłopotów niż pożytku – od niedokładnych pomiarów po szybkie zużycie mechanizmu. Jak uniknąć błędów i wybrać rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb? Zapraszamy do lektury!

Na co zwrócić uwagę przy wyborze wodomierza?

Pierwszym parametrem jest średnica nominalna (DN) – standardowe wartości to DN15, DN20, DN25, ale w przypadku większych instalacji spotykane są także DN32 i DN40. Równie ważny jest przepływ: od minimalnego Q1, przez nominalny Q2, aż po maksymalne wartości Q3 i Q4.

Kolejna istotna kwestia to ciśnienie robocze – standardowe modele wytrzymują do 16 bar, co w zupełności wystarcza w większości domowych i komunalnych sieci. Jednak w instalacjach przemysłowych, gdzie ciśnienie bywa wyższe, warto rozważyć wodomierze o wzmocnionej konstrukcji.

Nie zapominajmy też o temperaturze wody. Modele do zimnej wody zazwyczaj wytrzymują do 30–50°C, ale jeśli planujesz montaż w systemie grzewczym lub przemysłowym, konieczne będzie urządzenie odporne na znacznie wyższe temperatury. Ostatnim ważnym parametrem jest klasa dokładności oznaczana współczynnikiem R. Im jest on wyższy, tym większa precyzja pomiaru w szerokim zakresie przepływów.

Czym różnią się wodomierze do wody z mosiądzu, stali i tworzyw sztucznych?

Jeszcze kilka lat temu wodomierze do wody z mosiądzu były standardem. Materiał ten jest trwały, odporny na korozję i dobrze sprawdza się w instalacjach hydraulicznych. Jednak jego waga oraz cena sprawiają, że coraz częściej zastępują go inne rozwiązania.

Prym wiodą tworzywa sztuczne. Są lekkie, odporne na osady wapienne i nie reagują z wodą pitną, co czyni je świetnym wyborem do domowych instalacji. Trzeba jednak uważać na jakość – nie wszystkie plastikowe wodomierze są odporne na promieniowanie UV czy agresywne substancje chemiczne, co może skrócić ich żywotność.

Natomiast stal nierdzewna to wybór dla wymagających – wytrzymałość, odporność na korozję i działanie agresywnych środków chemicznych sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla przemysłu oraz innych wymagających instalacji.

Przemyślany wybór — brak problemów w przyszłości

Wybór wodomierza to nie tylko kwestia ceny – to inwestycja w precyzyjne pomiary, wygodę użytkowania i trwałość całej instalacji. Ponadto jeśli zależy Ci na pełnej kontroli nad zużyciem wody, warto rozważyć model zdalnego odczytu, który eliminuje konieczność ręcznego sprawdzania licznika.

