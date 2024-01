W bieżącym sezonie, PROCAM wraz z Bio-Gen i Bio-Lider aktywnie wspierał udział polskiej załogi Teamu #AzotoPower w Rajdzie Dakar. Ten ekscytujący czas w świecie sportów motorowych okazał się również idealną okazją do wsparcia szczytnego celu – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wspólnie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. PROCAM zaangażował swoich pracowników do wsparcia nie tylko Krzysztofa Hołowczyca, ale także WOŚP, oferując specjalne naklejki do umieszczenia na tylnych szybach samochodów służbowych, a także prywatnych. Naklejka, inspirowana barwami Dakaru i pojazdu Hołka, stała się symbolem wsparcia finansowego dla WOŚP – każdy przejechany przez Krzysztofa Hołowczyca kilometr na Rajdzie Dakar przekładał się na większą wpłatę na konto fundacji. PROCAM zobowiązał się również do zliczania kilometrów pokonanych przez samochody pracowników z naklejką, dodając do puli wsparcia.

Michał Ciszak, Prezes Zarządu PROCAM, podkreślił: „To niesamowita okazja, by połączyć naszą pasję do motoryzacji z działalnością charytatywną. Jako zespół PROCAM pokazujemy, że możemy mieć realny wpływ na świat”.

Po zakończeniu Rajdu Dakar, Bio-Gen ogłosił, że dzięki 7 697 km przejechanym przez Team #AzotoPower, sponsorzy przekazali na konto WOŚP 76 970 zł, zgodnie z wcześniejszą deklaracją wpłaty 10 zł za każdy przejechany kilometr. Jarosław Kot, rolnik z Pomorza, wyraził uznanie dla tej akcji: „Aktywność Bio-Gen i partnerów zasługuje na uznanie. Sam przyłączam się do akcji, naklejając na swoje auto oznaczenie wsparcia dla WOŚP”.

32. Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia. Warto przypomnieć, że Bio-Gen od lat angażuje się w tę akcję, licytując Złote Serduszka i pomagając na wiele innych sposobów. W tym roku firma zapowiedziała udział w Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców.

Zapraszamy 28 stycznia do Manufaktury w Łodzi, gdzie odbędzie się finał WOŚP z udziałem Bio-Gen, Bio-Lider i PROCAM. Będzie można wylicytować m.in. przejazd rajdówką z Krzysztofem Hołowczycem, ambasadorem i uczestnikiem Rajdu Dakar.

