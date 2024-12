Współpraca liderów i budowanie lokalnych środowisk kluczem do sukcesu zrównoważonego rolnictwa w Polsce

W obliczu dynamicznych zmian w rolnictwie, wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, a także troską o konkurencyjność polskiego rolnictwa, Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego wraz z lokalnymi liderami, ich środowiskami oraz kadrą naukową przybliżają propozycje rozwiązań dla rolników od rolników.

Współpraca liderów i budowanie lokalnych środowisk jest kluczem do sukcesu zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Dokument stworzony został w ramach projektu edukacyjnego energiadlawsi.pl – projektu zainicjowanego w 2021 roku przez Stowarzyszenie jako odpowiedź na potrzebę wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami w różnych sektorach. To nie tylko analiza wyzwań, lecz przede wszystkim zbiór konkretnych rozwiązań i strategii wspierających transformację obszarów wiejskich. Celem raportu jest budowanie synergii między nowoczesnym rolnictwem, technologią, a lokalnymi społecznościami.

Głos liderów i praktyków

Siłą raportu jest zaangażowanie merytoryczne lokalnych liderów – rolników, którzy na co dzień mierzą się z realnymi wyzwaniami. Dziesięciu liderów z różnych regionów Polski, reprezentujących różnorodne sektory rolnictwa, podzieliło się swoim doświadczeniem, wskazując konkretne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Są wśród nich przedstawiciele sadownictwa, produkcji mleka, biogazu, warzyw, przetwórstwa lokalnego czy rolnictwa ekologicznego.

Ich propozycje obejmują strategiczne podejście w różnych obszarach m.in. konieczność skracania łańcuchów dostaw i wzmocnienie pozycji rolnika w tych łańcuchach. Działania te mają na celu poprawę rentowności gospodarstw, zmniejszenie presji środowiskowej i wzmacnianie konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Kluczowe wyzwania i rozwiązania

W raporcie wyróżniono kilka kluczowych obszarów wymagających uwagi:

Uproszczenie procedur wsparcia finansowego, Skracanie łańcuchów dostaw, Współpraca i edukacja, Nowe technologie, Zarządzanie zasobami naturalnymi: gleba, woda.

Fundament zmian

Raport pokazuje, że technologia jest tylko narzędziem – prawdziwą siłą transformacji są ludzie. Lokalni liderzy, dzięki zdobytej wiedzy i zaangażowaniu oraz praktyczne przykłady, inspirują innych, wspierając tym samym rozwój zrównoważonego rolnictwa na poziomie lokalnym. Dzięki ich pracy wskazano rozwiązania, które mają potencjał do zrównoważonej środowiskowo i ekonomicznie transformacji obszarów wiejskich, uwzgledniającej zaangażowanie rolnika.

Projekt Energia dla Wsi to dowód na to, że współpraca między liderami-rolnikami, wsparta w wybranych obszarach kadrą naukową ekspertami przynosi realne propozycje zmian, akceptowanych społecznie. Zachęcamy Państwa do przeczytania:

RAPORT ENERGIA DLA WSI

Zapraszamy do współpracy liderów oraz środowiska liderskie. Jak potwierdza raport istnieje wiele wyzwań dotyczących rolników i obszarów wiejskich, które muszą być zaadresowane i prowadzone w kierunku zabezpieczenia interesu rolników.

www.energiadlawsi.pl

biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl

