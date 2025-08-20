Zapraszamy na Kongres Podmiotowej Gospodarki. Zapraszamy już 25 sierpnia – debaty, raporty i założenia do ustawy o „lokalnej półce” podczas Kongresu Podmiotowej Gospodarki realizowanego w ramach Dnia Polskiej Żywności!

Z ogromną przyjemnością Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego zaprasza na Kongres Podmiotowej Gospodarki podejmując współpracę merytoryczną oraz obejmując także patronatem wydarzenie obok takich podmiotów jak:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Polska z Natury, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK oraz Polskie Forum Rodziców.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Sp. z o.o. we współpracy z Klubem Jagiellońskim

Partnerzy: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, Polskie Towarzystwo Gospodarcze oraz SOFT-PLAST

Partnerzy medialni: farmer.pl, portalspozywczy.pl

Kongres jest częścią projektu realizowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

50 organizacji weźmie udział w obradach okrągłego stołu nt. założeń do ustawy o „lokalnej półce”. Druga edycja kongresu Podmiotowej Gospodarki ma odpowiedzieć na pytanie, jak zapewnić konsumentom dostęp do lokalnych, polskich produktów.

Kongres Podmiotowej Gospodarki to wyjątkowe wydarzenie, które oddaje głos tym, którzy realnie budują polską gospodarkę – przedsiębiorcom. Nie jest to kolejna konferencja o „trendach” – to forum realnych rozmów o barierach, wyzwaniach i możliwościach dla lokalnego biznesu!

Podczas Kongresu zderzamy doświadczenie praktyków biznesu z perspektywą administracji publicznej. Tworzymy przestrzeń, w której decydenci słuchają tych, którzy zatrudniają, inwestują i ryzykują własnym kapitałem. Naszą ambicją jest nie tylko diagnoza, ale realny wpływ na tworzenie lepszego klimatu dla polskich firm. W tym roku Kongres podzielony jest na dwie części.

Zaczniemy od okrągłego stołu o tematyce rolno-spożywczej. Punktem wyjścia do dyskusji będzie zaprezentowanie założeń do ustawy o lokalnej półce. W okrągłym stole wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, federacji przedsiębiorstw, sieci handlowych, organizacji pozarządowych, rolnicy oraz dziennikarze. Każda z zaproszonych osób będzie mogła zabrać głos (3 minuty) i odnieść się do zaprezentowanych założeń. Przedstawione głosy zostaną uwzględnione w kolejnej wersji dokumentu na temat lokalnej półki, który zostanie rozesłany do kluczowych instytucji publicznych. Celem jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią pozycję polskich producentów sektora rolno-spożywczego.

Udział w okrągłym stole potwierdzili już przedstawiciele m.in.:

Związku Polskich Przetwórców Mleka, Koło Poselskiego Wolni Republikanie, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, inicjatywy SprawdzaMY, Coop Tech Hub, redakcji Agrofakt, Związku Młodzieży Wiejskiej, Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Polskiej Izba Żywności Ekologicznej, Polskiej Izby Handlu, Grupy Intermarche, Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”, Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników „SWOJAK”.

Fundacja Polska z Natury. Organizatorzy czekają na kolejne zgłoszenia i potwierdzenia.

Druga część kongresu obejmuje panele dyskusyjne pt.:

„Co to znaczy produkt polski?”

Jak definiować polskość produktu i przedsiębiorstw? Jakie kryteria należy brać pod uwagę i kto powinien weryfikować ich spełnianie? Na te pytania odpowiada raport Klubu Jagiellońskiego pt. „Patriotyzm gospodarczy AD 2025. Rekomendacje i poradnik świadomego konsumenta”. Zaprezentujemy go podczas panelu.

„Jakich korekt wymaga Europejski Zielony Ład?”

Redukcja emisji dwutlenku węgla aż o 90% do 2040 roku, to nowy cel klimatyczny Komisji Europejskiej. Czy jesteśmy gotowi na wiążące się z tym obostrzenia i wymagania? Co należałoby w nim zmienić, by stał się szansą, a nie obciążeniem dla polskich firm? Czy „lokalna półka” wpisuje się w tę politykę?

W obu panelach wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej i biznesu. Udział potwierdzili m.in. Jan Krzysztof Ardanowski, Janusz Wojciechowski i Artur Zawisza.

Projekt jest wspierany przez aplikację „Pola. Zabierz ją na zakupy”, która od 10 lat, wspiera patriotyzm gospodarczy i świadomą konsumpcję. Za jej pomocą zeskanowano 14 mln produktów, a łącznie „Polę” pobrano ponad 750 tys. razy.

Kongres Podmiotowej Gospodarki

25 sierpnia 2025 09:00 – 17:00

Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna, Zielna 37

Zapraszamy do rejestracji:

https://podmiotowagospodarka.pl/