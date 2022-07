Zbiorniki do magazynowania nawozów rsm i paliw – wszystko co musisz o nich wiedzieć

W gospodarstwach rolnych zazwyczaj znajdują się mniejsze lub większe zbiorniki na nawozy płynne. Przechowuje się w nich nawozy azotowe oraz roztwory saletrzano-mocznikowe idealnie nadające się do nawożenia roślin uprawnych. Magazynowanie nawozów w swoim gospodarstwie jest wygodne i pozwala zaoszczędzić na hurtowym zakupie. Oprócz funkcji magazynu zbiorniki na rsm mogą posiadają układy dystrybucji zmagazynowanego nawozu do natryskiwacza oraz systemy napełniania. Temat przechowywania rsm wydaje się dosyć prosty ale istnieją różnice pomiędzy wieloma dostępnymi na rynku zbiornikami. W poniższym artykule chcielibyśmy wyjaśnić dlaczego nawozy powinny być magazynowane w zbiornikach wykonanych z polietylenu i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze i w jakie dodatkowe wyposażenie może zostać taki zbiornik doposażony.

Oprócz nawozów dużą popularnością cieszy się magazynowanie paliwa. Posiadanie zbiornika na paliwo w swoim gospodarstwie rolnym jest wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem. Nie trzeba nadrabiać kilometrów by zatankować sprzęt rolniczy, można posiadać magazyn paliwa u siebie. Pojedyncze plastikowe zbiorniki na paliwo mogą posiadać nawet 5000l paliwa. W drugiej części artykułu przedstawimy pokrótce jakie są możliwości magazynowania i dystrybucji paliw we własnym gospodarstwie rolnym

Dlaczego zbiorniki na nawozy muszą być wykonane z plastiku?

Zbiorniki na nawozy nie muszą być wykonane z plastiku ale większość zbiorników na rsm produkowana jest waśnie z polietylenu ze względu na jego właściwości antykorozyjne oraz wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Produkcja zbiorników na rsm odbywa się w procesie formowania rotacyjnego, który pozwala na uzyskania jednolitej bryły plastiku bez łączeń i spawów. Technologia zapewnia 100% szczelności zbiorników dlatego wiele producentów daje aż 10 letnią gwarancję na zbiornik na nawóz płynny.

Podstawowe wyposażenie zbiornika na rsm

W standardzie większość producentów dostarcza zbiornik wraz z górnym włazem rewizyjnym, który ma różne średnice w zależności od pojemności zbiornika. W górnej części zbiornika znajduje się również rura zalewowa 2″ zakończona standardowym złączem typu STORZ, które pozwala na łatwe napełnienie zbiornika przez cysternę. Nawóz musi posiadać również dostęp do powietrza dlatego na górze zbiornika znajduje się odpowietrzenie. W dolnej części zamontowany jest zawór kulowy 2″ zakończony złączem STORZ, którym można pobrać zmagazynowany nawóz.

Wyposażenie opcjonalne

Większe gospodarstwa rolne posiadają zbiorniki na rsm o pojemnościach sięgających nawet 22000l. Zbiorniki takie często mają wysokość przekraczającą 3m, dlatego przy dostawie nawozu trzeba wejść na drabinę w celu podłączenie węża napełniającego. Jest to uciążliwe dlatego producenci wymyślili rozwiązanie. Do zbiornika można dokupić linię napełniającą, która zamontowana jest na wysokości roboczej cysterny i tym samym pozwala w łatwy i szybki sposób napełnić pojemnik nawozem. Przy poborze nawozu najłatwiej jest podłączyć zbiornik bezpośrednio z natryskiwaczem. Dlatego podstawowym dodatkiem do zbiornika jest wąż ssawno-tłoczny, który można zamontować do zaworu kulowego znajdującego się na dole zbiornika. W zbiorniku można zamontować również pompę zatapialną, która pozwoli na szybkie i wygodne przepompowanie nawozu do natryskiwacza. Nad wyposażeniem dodatkowym warto zastanowić się przy częstym korzystaniu ze zbiornika, czyli w przypadku średnich i większych gospodarstw rolnych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zbiornika na nawóz płynny?

Większość producentów zapewnia takie same podstawowe wyposażenie zbiornika dlatego przy wyborze oczywiście najważniejsza jest cena ale również pojemność. Pojemność jest o tyle ważna, że standardowe cysterny dostarczające nawóz azotowy są w stanie pomieścić (w zależności od stężenia) 19530l nawozu przy stężeniu 28% oraz 18940l przy stężeniu 32%. Koszt transportu jest zawsze taki sam, dlatego przy zakupie zbiornika na rsm warto celować w taką pojemność by można było pobrać cały nawóz z cysterny. Dlatego największą popularnością cieszą się zbiorniki o pojemnościach 20000l i 22000l.

Plastikowe zbiorniki na paliwo

Codzienne tankowanie na stacji, szczególnie w gospodarstwach rolnych oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od najbliższej stacji nie jest wygodne ani ekonomiczne. Dlatego wygodną alternatywą są zbiorniki plastikowe na paliwo. Prawo pozwala na magazynowanie paliwa w specjalnie przygotowanych do tego dwupłaszczowych pojemnikach, nieprzekraczających pojemności 5000l. Oprócz funkcji magazynowania paliwa zbiorniki te wyposażone są w pompę do paliwa, wąż wydawczy, licznik, filtry oraz pistolet do paliwa. Oczywiście układ dystrybucji można rozbudowywać o mocniejszą pompę, oraz specjalne układy zdalnego monitorowania poziomu paliwa w zbiorniku. Oprócz stacjonarnych zbiorników na paliwo na rynku dostępne są również wersje mobilne, które pozwalają na dostarczenie paliwa bezpośrednio do maszyny pracującej na polu. Największą popularności cieszą się stacjonarne zbiorniki na paliwo nieprzekraczające pojemności 2500l. Dlaczego? Ponieważ posiadanie zbiornika powyżej tej pojemności wiąże się z koniecznością zgłoszenia go do Urzędu Dozoru Technicznego, a tym samym z większymi kosztami jego utrzymania.

Czy zbiorniki na paliwo są niezbędne w nowoczesnym gospodarstwie?

Zbiorniki na paliwo i nawozy płynne nie są niezbędnym elementem gospodarstw rolnych, jednak biorąc pod uwagę ich zalety, każde nowoczesne gospodarstwo rolne powinno posiadać własny magazyn paliwa i nawozu. W pewien sposób zbiorniki rozwiązują problemy logistyczne, ale także cenowe, ponieważ magazynując paliwo, czy nawozy przez pewien czas można uniknąć podwyżek ich cen. Dodatkowo gospodarstwo nie ponosi wielokrotnych kosztów transportu.