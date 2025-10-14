Zintegrowane rozwiązania w uprawie kukurydzy.

Nowy Besk, 13 października 2025 r. – W gospodarstwie Adama Cnotalskiego w Nowym Besku (gm. Grabów) firma Bayer zaprezentowała kompleksową ofertę dla producentów kukurydzy.

W wydarzeniu połączono prezentację nowych odmian DEKALB, rozwiązań herbicydowych oraz cyfrowej platformy FieldView, wspierającej rolników w zarządzaniu gospodarstwem.

Wśród zaprezentowanych nowości znalazła się DKC3152 – jedna z najwcześniejszych odmian kukurydzy o ziarnie typu dent. Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem i stabilnością plonowania oraz wyjątkowo niską wilgotnością ziarna podczas zbioru dzięki silnemu efektowi Dry-Down. Cechuje ją także doskonały wigor początkowy i odporność na niską temperaturę. To odmiana polecana do uprawy na terenie całej Polski, również na słabszych glebach.

W segmencie kiszonkowym i biogazowym Bayer zaprezentował nowe mieszańce w ramach programu Silo Extra. Wśród nich znalazły się: DKC3418 – sprawdzona i doceniana przez rolników, DKC3327 – rekomendowana na słabsze stanowiska, DKC5110 (FAO 320) – nowość przeznaczona na biogaz oraz testowana DKC3653 (FAO 260) – odmiana o bardzo obiecujących wynikach plonowania.

DKC5110 wyróżnia się imponującym plonem suchej masy i wysoką zawartością skrobi, dużą wysokością roślin, wysoką strawnością włókna i odpornością na wyleganie. Silny efekt Stay-Green pozwala utrzymać jakość biomasy aż do zbioru, co czyni tę odmianę idealną dla producentów biogazu.

Podczas spotkania zainteresowanie wzbudziła prezentacja platformy FieldView – narzędzia wspierającego cyfryzację gospodarstw w ramach idei Rolnictwa 4.0. System pozwala integrować dane z różnych maszyn i urządzeń, monitorować plony w czasie rzeczywistym oraz analizować efektywność zabiegów polowych.

Doradcy Bayer pomagają rolnikom nie tylko w obsłudze platformy, ale także w maksymalnym wykorzystaniu jej potencjału w codziennym zarządzaniu gospodarstwem.

Na spotkaniu podkreślano, iż firma kontynuuje misję rozwoju rolnictwa regeneratywnego. Zakłada ona zwiększanie produkcji żywności i dochodów rolników przy jednoczesnym wzmacnianiu odporności gospodarstw wobec zmian klimatycznych i regeneracji środowiska.