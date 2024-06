Zakończyły się wszystkie rozgrywki eliminacyjne VIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego dla Dzieci z Małych Miejscowości i Wsi – BASF PROCAM CUP 2024! Aż 8 drużyn uzyskało awans do wielkiego finału, który odbędzie się 15 czerwca 2024 roku na stadionie w Gdyni.

Znamy finalistów BASF PROCAM CUP 2024. Żydowo, Rozprza, Ostróda i Goleniów, to cztery miejscowości, w których rozgrywane były turnieje eliminacyjne. Kilkaset dzieci z małych miejscowości i wsi, wyszło na murawę, aby spełnić swoje piłkarskie marzenia. Poziom rywalizacji był wysoki, a walka zacięta, ale nie zabrakło też rodzinnej atmosfery i dobrej zabawy. Nawet niesprzyjające warunki pogodowe, nie były przeszkodą w zdobyciu wielu bramek.

– Nasz turniej skierowany jest do drużyn piłkarskich z małych miejscowości i obszarów wiejskich. To właśnie tam, rodzą się wielkie piłkarskie talenty, a dzięki BASF PROCAM CUP mam nadzieję, że już za kilka lat słyszeć będziemy o następcach Roberta Lewandowskiego. Trzymam za to kciuki – powiedział Michał Ciszak, prezes zarządu PROCAM Polska.

W Wielkim Finale w Gdyni weźmie udział 8 drużyn. W grupie A powalczą: Asy z Czempinia, Akademia Footbolisty Głusk, DKS Powiśle Dzierzgoń i Jantar Ustka. Natomiast grupa B, to AP Gavia Choszczno, DKS Dobre Miasto, Magic Łęczyca oraz UKS Orlik Mosina. Najlepsze drużyny z grup, rozegrają ostateczny mecz o pierwsze miejsce i główną nagrodę – wyjazd na mecz Reprezentacji Polski!

BASF PROCAM CUP, to największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci z małych miejscowości i wsi, które liczą do 25 tysięcy mieszkańców. Turniej organizowany jest nieprzerwanie od 2017 roku w systemie rozgrywek eliminacyjnych i wielkiego finału.

Ideą turnieju jest umożliwianie rozwoju oraz wspieranie sportowych pasji dzieci z obszarów wiejskich.

Zwycięzcy dotychczasowych edycji turnieju:

2017: UKS Giganci Radymni

2018: LKS Korzenica

2019: Sparta Sycewice

2020: Organizacja profesjonalnych treningów piłkarskich (covid edition)

2021: UKS Champions Ryjewo

2022: GKS Wikielec

2023: TEAM Przecław

2024: Kto będzie następny?

Zapraszamy w sobotę 15 czerwca 2024 na gdyński stadion do kibicowania małym piłkarzom podczas wielkiego finału BASF PROCAM CUP 2024!

