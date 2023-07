Zwycięzca loterii Grupy Azoty jest już znany

Uczestnicy VI edycji loterii Grupy Azoty zatytułowanej „Dbamy o polską ziemię” wygrali nagrody o łącznej wartości przekraczającej 500 tys. zł.

Zwycięzca loterii jest już znany. Nagroda główna, którą jest ciągnik John Deere 5075E, po raz pierwszy trafiła w ręce kobiety, a konkretnie Pani Anny z województwa małopolskiego. To kolejny rok ze wzrostem zgłoszeń w loterii – w szóstej edycji było ich o 20% więcej niż w ubiegłym roku.

W uroczystym przekazaniu ciągnika udział wziął Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc oraz Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.

Oprócz ciągnika, uczestnicy loterii wygrali 300 nagród po 1000 zł oraz 3 nagrody po 10 000 zł każda. Aby dać sobie szansę na wygraną wystarczyło kupić jednorazowo produkt lub produkty promocyjne Grupy Azoty za co najmniej 1000 zł brutto na jednym dokumencie zakupu. Następnym krokiem była rejestracja dowodu zakupu za pośrednictwem strony www.dbamyopolskaziemie.pl.

Liczba zgłoszeń do loterii wzrasta z każdym rokiem – to dowód, że rolnicy bardzo chętnie kupują produkty z logo Grupy Azoty. Nasze nawozy to sprawdzona technologia, najwyższa światowa jakość, co jest szczególnie widoczne w okresie wzmożonego importu nawozów niewiadomego pochodzenia, w przypadku których często nie jest możliwe określenie pełnego składu oraz wpływu na skuteczność produkcji rolnej. Serdecznie dziękujemy naszym wiernym klientom za zaufanie do nawozów z logiem tarnowskiej jaskółki na opakowaniu, które Grupa Azoty produkuje już od ponad 95 lat – powiedział Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc.

Za nami kolejny wspaniały sezon, który obfitował w wiele sukcesów naszych reprezentantów. Zdobywanie medali i osiąganie sukcesów na arenie międzynarodowej nie byłoby możliwe bez współpracy z Grupą Azoty, która od 2012 roku jest Głównym Partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Przez ostatnie 11 sezonów nasi sportowcy zawsze mogli liczyć na wsparcie Grupy Azoty. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasza współpraca jest możliwa, dzięki polskim rolnikom, którzy kupują nawozy Grupy Azoty i tym samym mają swój duży udział w sukcesach naszych narciarzy i snowboardzistów – powiedział Adam Małysz, Prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

W tegorocznej edycji loterii uczestnicy zarejestrowali ponad 51 tys. dowodów zakupu, a najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województw: lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Laureatka nagrody głównej prowadzi wraz z mężem gospodarstwo o wielkości ok. 50 ha, a na zwycięskim paragonie zakupiła Polifoskę Krzem.