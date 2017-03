John Deere z ofertą dla hodowców na targach AGROTECH 2017

Trzeci weekend marca należeć będzie do rolników z południowo-wschodniej Polski, którzy spotkają się w Kielcach na targach AGROTECH 2017. Wśród wystawców nie zabraknie produktów John Deere. Marka, zaprezentuje szeroką ofertę ciągników serii 5 i 6, nowe prasy zwijające, kombajny zbożowe oraz atrakcyjne warunki finansowania zakupów sprzętu.

Międzynarodowe targi AGROTECH 2017, które w tym roku odbywają się w dniach 17-19 marca to jedna z największych wystaw maszyn rolniczych w Polsce. Imprezę odbywającą się w Kielcach odwiedza ok.60 tys. gości, którzy podziwiają stoiska 700 wystawców.

– Na tak ważnej imprezie prezentowana musi być oczywiście także oferta John Deere. W tym roku zaprezentujemy nowości szczególnie przystosowane do potrzeb gospodarstw rodzinnych: ciągnik John Deere Serii 5R oraz prasę zwijającą serii 800 –mówi Tomasz Szczęsny, Dyrektor Sprzedaży z firmy John Deere Polska– Poza tym przedstawimy również nowe atrakcyjne warunki finansowania zakupu maszyn. Wszystkie ciągniki z grupy 5000 i 6000 oraz wszystkie prasy zwijające i opryskiwacze zaczepiane, są oferowane z wyjątkowym finansowaniem 0 proc., aż na 5 lat w programie John Deere Financial. Jest to pierwsza oferta o takich atrakcyjnych warunkach na rynku. Może być ona również wykorzystana podczas inwestycji w ramach nowego PROW. Wówczas dotacja z PROW może być zakwalifikowana, jako wkład własny i do czasu jej otrzymania, sfinansowana kredytem pomostowym, a pozostała kwota spłacana przez okres nawet do 5 lat bez odsetek – dodaje.

Ciągniki stworzone dla hodowców

Dzięki optymalizacji rozstawu osi, który wynosi 2,25m, nowa rodzina ciągników John Deere 5R łączy jednoczęściową konstrukcję ramy z nisko położonym środkiem ciężkości. Taka konstrukcja ułatwia bardzo szybki montaż ładowacza czołowego z zachowaniem optymalnej zwrotności przy promieniu skrętu wynoszącym zaledwie 3,75m, nawet z ładowaczem.

Nowe modele: 5090R(moc 90 KM), 5100R(100 KM), 5115R(115 KM) i 5125R(125 KM) są wyposażone w wysoko sprawne silniki John Deere PWX o pojemności skokowej 4,5 litra, zgodne z normami Stage IIIB/IT4. Te czterocylindrowe silniki tylko na olej napędowy dysponują dodatkową mocą o wartości 10 KM przydatną do zastosowań transportowych, którą generuje system zarządzania mocą podczas transportu (TPM).

Hodowców powinna zainteresować szczególnie jedna z trzech przekładni, które nabywcy mogą wybrać w modelach rodziny 5R. Command8 o układzie przełożeń 32/16z ośmioma biegami przełączanymi pod obciążeniem i trybem ECO, który umożliwia rozwinięcie prędkości maksymalnej 40 km/h, przy prędkości roboczej silnika wynoszącej zaledwie 1750 obr./min.

Wszystkie przekładnie posiadają w pełni automatyczne sprzęgło, mechanizm indywidualnego uruchamiania biegów, układ indywidualnego ustawiania prędkości i elektryczną blokadę hamulca postojowego. Natomiast przekładnia CommandQuad8 klasy Premium o układzie biegów przód-tył 32/16 posiada też standardowo funkcję automatycznej zmiany biegów. Jest ona również dostępna opcjonalnie w przekładni CommandQuad o układzie biegów przód-tył 16/16.

Otwarty układ hydrauliczny, wyposażony w standardową pompę o wydajności 96 l/min, jest również dostępny w wersji z pompą o wydajności 117 l/min, wyposażonej w układ kompensacji ciśnienia i natężenia przepływu (PFC). W celu zwiększenia komfortu pracy operatora, zwłaszcza w trudnym terenie, nowe ciągniki serii 5R John Deere wyposażono w zawieszenie przedniej osi o niezależnych ramionach i bezstopniowy układ regulacji w zakresie +/- 45 mm, który w razie potrzeby umożliwia całkowite wyłączenie ww. systemu.

Najnowsza wersja konstrukcyjna kabiny ciągników serii 5Rposiada regulowaną kolumnę kierowniczą, wyświetlacz PDU+ montowany na słupku narożnym, panoramiczną przednią szybę i ergonomiczny panel sterowania. Do sterowania ładowaczem czołowym John Deere oferuje opcjonalne joysticki mechaniczne oraz nowe joysticki elektroniczne, w obu przypadkach połączone z fotelem ciągnika.

Ponadto nowy ładowacz czołowy 543R jest montowany na ciągniku automatycznie za pomocą systemu „click& go”oraz przez zatrzaskowy mechanizm do mocowania narzędzi. Inne jego atuty to udźwig większy o 10 proc., większa siła odrywania i większy kąt odchylenia. Ładowacze 543R i 603R można wyposażać w zależności od wykonywanych zadań w różne mechanizmy poziomowania.

Nowa generacja pras zwijających

John Deere przedstawi również nową generację stałokomorowych pras zwijających na rok 2017. Model F441M będzie dostępny zarówno w wersji przeznaczonej typowo do zbioru kiszonki Silage Special, jak i w uniwersalnej wersji Multicrop, razem z modelami klasy Premium F441R i C441R z myślą o usługodawcach i większych gospodarstwach.Wszystkie modele serii F441 posiadają szerszą komorę prasowania od 1,17m. do 1,21 m., która automatycznie oznacza większą masę bel.

Nowy John Deere F441M to bardziej ekonomiczne rozwiązanie dla rolników potrzebujących uniwersalnej prasy, łączące wydajność i wytrzymałość. Zaprojektowany do pracy ze wszystkimi rodzajami plonów – od mokrych do bardzo suchych – model Multicrop oferuje nowy system wiązania siatką. Dodatkowo modele Premium F441R i C441R będą teraz posiadać 18-stą rolkę.

W modelach R można wybrać podbieracz o szerokości 2m lub opcjonalny podbieracz 2,2m, który będzie podawał materiał do wysokowydajnego rotora MaxiCut HC z 13 lub 25 nożami. Z kolei w modelu M oprócz standardowego podbieracza o szerokości 2 m oferowany jest teraz również podbieracz 2,2m. oraz rotory RotoFlow HC lub MaxiCut HC z 13 nożami.

Przy przeprojektowywaniu pras serii F441 inżynierowie John Deere skupili się na zwiększeniu uniwersalności i wytrzymałości. W efekcie podbieracze zostały wzbogacone o odporne na zużycie stalowe płyty Hardox, mocniejsze łańcuchy napędu rolek na wejściu, rolki wykonane z jeszcze lepszego materiału, większe łożyska i jeszcze dokładniejsze uszczelnienie. Efekt? Prasy zbierają 95 proc. plonów, osiągając najwyższe możliwe wyniki wydajności.

Konkurs Operatorów

Odwiedzających stoisko John Deere w hali D z pewnością zainteresuje również symulator pracy największym kombajnem serii S, na których zwiedzającym będą mogli sprawdzić swoje umiejętności pracy kombajnem i uczestniczyć w ocenianej rywalizacji. – Jest to element, który z pewnością ucieszy naszych gości. Oprócz prezentacji wielu ciekawych maszyn proponujemy także atrakcyjną rywalizację. Jesteśmy gotowi i już zapraszamy zwiedzających na stoisko – mówi Piotr Dziamski z John Deere Polska. Dodając, że na stoisku będą czekały na uczestników atrakcyjne plakaty z nowościami John Deere.