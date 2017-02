Mleczne perspektywy

Eksperci przewidują, że rok 2017 będzie zdecydowanie lepszy i stabilny dla sektora mleczarskiego. W rozwoju pomóc może nie tylko rynek krajowy, ale przede wszystkim eksport. Szansą na zdobycie nowych partnerów biznesowych z Polski i zagranicy jest udział w IV edycji targów WorldFood Warsaw.

Krajowy rynek mleka uwarunkowany jest wciąż niskimi cenami surowca. Analizy potwierdzają, że sposobem na odbicie się od tej trudnej sytuacji jest umocnienie pozycji na rynku wewnętrznym oraz eksport. W pierwszym kwartale 2016 r. dostarczono 921,5 mln litrów mleka, co stanowiło o 8% więcej niż przed rokiem. Wzrost produkcji napędzany jest zwiększającym się spożyciem mleka i produktów mlecznych na świecie, co będzie widoczne przede wszystkim w krajach Azji i Bliskiego Wschodu.

W 2016 r. w Polsce odnotowano pogorszenie wyników eksportu przetworów mleczarskich. Wyniosła ona 358 mln EUR i była o 12% niższa niż w pierwszym kwartale 2015 r. Nasze standardowe kierunki to kraje Unii Europejskiej – Czechy, Niemcy, Holandia, Białoruś czy Ukraina. Spośródkrajówspoza UE największy udział w eksporcie produktów mleczarskich

z Polski mają: Algieria, Chiny, Kuba, Arabia Saudyjska i Wietnam.

Na podstawie danych ekspertów CreditAgricole Bank Polska SA. wielkość chińskiego importu produktów mlecznych zwiększyła się w 2016 r. o 20% wobec spadku o 8% w 2015 r.

Na podstawie rynkowych prognoz wynika, że cały rok 2017 będzie okresem stabilnym

i znacznie lepszym od lat poprzednich. Najważniejsze jest, aby polscy producenci mleka dobrze oszacowali rentowność swojej produkcji i wciąż poszukiwali nowych rynków eksportowych. Dynamiczna sytuacja na rynku mleka powinna mobilizować polskich producentów do poszukiwania nowych kierunków zbytu oraz wzmacniania pozycji na rynku krajowym. Jedną z możliwości rozwoju spółdzielni jest udział w krajowych targach biznesu spożywczego o międzynarodowym zasięgu.

„Przedsiębiorcy z branży mleczarskiej są ważnym elementem polskiej gospodarki.

Od wielu lat polskie produkty mleczarskie zdobywają uznanie w Europie i na świecie. Targi WorldFood Warsaw dla sektora mleczarskiego mają bardzo bogatą ofertę wystawienniczą, która dzięki swojej specyfice umożliwia nawiązanie nowych kontaktów z zagranicznymi partnerami, z krajów takich jak Chiny, Włochy, Niemcy czy Białoruś”- informuje Agnieszka Szpaderska, manager Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Warsaw.

Poprzednie edycje targów WorldFood Warsaw dla wystawców z sektora mleczarskiego okazały się bardzo korzystne z punktu widzenia nowych perspektyw eksportowych,

jak również wymiany doświadczeń. Tadeusz Badach, prezes OSM Krasnystaw skomentował swój udział: „gdzie można zaprezentować się lepiej, jeśli nie na targach? Zachęcam kolegów żeby w przyszłym roku wzięli udział w targach WorldFood Warsaw bo to jest dobra impreza”.

Z kolei Barbara Szczerba, prezes OSM w Międzyborzu zrelacjonowała swoje uczestnictwo: „przyjęliśmy wielu gości na naszym stoisku, odbyliśmy wiele rozmów biznesowych

z partnerami zainteresowanymi współpracą”.

IV edycja targów odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Już dziś zapraszam przedstawicieli sektora mleczarskiego do aktywnego udziału w tej wystawie” – zachęca Agnieszka Szpaderska, manager targów.

Targi WorldFood Warsaw to najważniejsze targi w Warszawie poświęcone sektorowi spożywczemu. Oferują możliwość spotkania polskiego sektora rolno-spożywczego

z zagranicznymi partnerami oraz nawiązania nowych relacji biznesowych na świecie. Każdego roku w kwietniu, Warszawa staje się stolicą biznesu rolno-spożywczego. W poprzedniej edycji wystawy udział wzięło około 250 wystawców z 28 krajów świata oraz ponad 4 tysiące zwiedzających. Targi wsparły również rządowe instytucje: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji: www.worldfood.pl