MULTILINE – elastyczny wielozadaniowiec z SYNKRO i TERRADISC

Nowe rozwiązanie MULTILINE łączy w sobie krótką bronę talerzową lub kultywator z siewnikiem. Niedrogi, wydajny zestaw do siewu w mulcz wyróżnia się niebywałą elastycznością zastosowania: do pracy solo lub w kombinacji nowy MULTILINE oferuje wiele możliwości w pracy z lekkimi ciągnikami.

TERRADISC MULTILINE występuje w szerokości roboczej 3 i 4 m. Maszynę bazową tworzy krótka brona talerzowa TERRADISC lub w przypadku połączenia z kultywatorem, model SYNKRO 3030. W każdym przypadku w kombinacji z nowym oponowym wałem ugniatającym. Maszyna jest ciągana i zaczepiona do ciągnika przez dyszel na cięgnach dolnych kat. III / szer. 2. MULTILINE może pracować komfortowo z ciągnikiem z prostym wyposażeniem. Kombinacja z siewnikiem stanowi interesująca alternatywę dla innych rozwiązań do siewu w mucz. Ugniatający wał oponowy niesie cały ciężar maszyny. Ciągnik nie musi być więc dociążany z przodu. System MULTILINE wyposażony w oponowy wał ugniatający w ustawieniu offset jest rozwiązaniem wybitnie chroniącym glebę. Maszyna stwarza więc warunki do wieloletniego i zrównoważonego użytkowania roli z zapewnieniem dobrego plonu. Podnoszenie zestawu odbywa się przez wał oponowy. Prześwit od podłoża na uwrociu i podczas transportu wynosi 27 cm, co daje duży komfort operatorowi. Do podnoszenia kombinacji konieczny jest zawór dwustronnego działania.

Zarówno w przypadku krótkiej brony talerzowej, jak i kultywatora połączenie ze standardowym siewnikiem VITASEM ADD i AEROSEM ADD następuje przez wał. Siewnik można łatwo za i zdemontować – w zależności od tego, czy urządzenie ma pracować solo czy też nie. MULTILINE prawdziwym wielozadaniowcem o uniwersalnym zastosowaniu.

Koła wału oponowego ugniatają po dwa rzędy wysiewu w rozstawie 12,5 cm.

Maszyna na polu i podczas transportu po drogach opiera się na 4-dzielnym ugniatających wale oponowym podpartym na środku i podzielonym centralnie. Takie rozwiązanie zapewnia spokojną jazdę i stabilność podczas transportu. Na uwrociu dzielona konstrukcja wału spełnia jeden ważny i oczekiwany przez praktyków warunek: kombinacja nie zagęszcza nadmiernie gleby. Takie rozwiązanie stwarza lepsze warunki do kiełkowania nasion i bardziej chroni maszynę.

Koncepcja TERRADISC MULTILINE i SYNKRO MULTILINE daje klientom wiele możliwości i spełnia oczekiwania współczesnego rolnictwa. Dodatkową zaletą jest możliwość późniejszego dokupienia brakującego elementu i skompletowania całego zestawu.