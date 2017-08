Nowe kombajny z New Holland

Kombajny zbożowe CX5 i CX6 – idealne na każdym polu

New Holland zaprezentował nowe kombajny

Marka New Holland po raz pierwszy zaprezentowała kombajn CX6.80 podczas ekskluzywnej premiery, która odbyła się 2 sierpnia w miejscowości Mikołajowice (pow. Legnicki). Spotkanie zorganizowane wspólnie z autoryzowanym dealerem marki, firmą AGROHANDEL, poświęcone było nowym kombajnom z serii CX5 i CX6, które właśnie dołączyły do stajni żółtych maszyn producenta.

Kluczowym elementem spotkania była część praktyczna, podczas której goście mieli okazję przetestować nowość: kombajn CX6.80 w czasie pracy w polu. – Głównym punktem dzisiejszej premiery były jazdy testowe nowym modelem CX6.80. Chcieliśmy pokazać gościom, jakie możliwości otwierają przed operatorem unikatowe cechy serii CX5 i CX6. Tu, na polu, mogliśmy najdokładniej pokazać doskonałe osiągi nowego kombajnu oraz opowiedzieć o tym, jak optymalizować pracę przy jego wykorzystaniu – mówi Łukasz Chęciński, Marketing Manager New Holland.

Wyjątkową atrakcją było spotkanie przy premierowej maszynie po zmroku. Nowa seria kombajnów CX5/6 przystosowana jest do pracy przez całą dobę. – Każdy rolnik wie, że podczas żniw liczy się każda godzina na polu. Bez względu na wielkość areału, pogodę oraz szczegółowe założenia, czas to pieniądz. Kombajny New Holland są partnerem rolnika zawsze wtedy, kiedy liczy się efektywność i czas. Założeniem pokazu nocnego było podkreślenie tych cech – mówi Łukasz Chęciński.

Podczas dynamicznej prezentacji marka pokazała także ciągniki: T6.165, T7.315, T7, T7.165S oraz prasę Roll-Belt 150 Crop-Cutter. Goście mieli również okazję przetestować system precyzyjnego rolnictwa PLM. Wszystkie maszyny zostały zaprezentowane w praktyce oraz szczegółowo omówione przez ekspertów marki. Szczególny akcent położono na możliwości wykorzystania maszyn w intensywnym okresie żniw.

Informacje techniczne:

Nowe kombajny CX5/CX6

Unikatowe cechy kombajnów serii CX5 i CX6 z pięcioma lub sześcioma wytrząsaczami słomy zapewniają doskonałe osiągi przy zbiorze niezależnie od warunków polowych oraz rodzaju plonu.

Dzięki dzielonemu klepisku, układom Opti-Thresh™ i Multi-Thresh™, systemowi unikatowych wytrząsaczy słomy Opti-Speed™ i wyróżnionemu nagrodami układowi Opti-Fan™, kombajny mogą pracować w każdych warunkach. Układ Opti-Thresh™ pozwala dostosować parametry robocze do stopnia dojrzałości zbóż i wielkości przerobu poprzez zmianę położenia tylnej części klepiska. Układ Multi-Thresh™ zapewnia doskonały zbiór różnych odmian zbóż i pozwala prowadzić żniwa przy różnym stopniu wilgotności uprawy roślinnej. Maszyna umożliwia ponadto bardzo sprawne przejście ze zbioru jednej uprawy roślinnej na drugą.

Nowe kombajny gwarantują wysoką czystość ziarna przy zbiorze każdej uprawy. Jest to możliwe dzięki systemowi omłotu z czterema bębnami i ekskluzywnemu kaskadowemu systemowi czyszczącemu Triple-Clean™, który zwiększa skuteczność czyszczenia na koszu sitowym o nawet 15%.

Nowa kabina Harvest Suite™ Deluxe zapewnia najwyższy komfort pracy podczas żniw zarówno nocą, jak i dniem – posiada kubaturę 3,7 m3 i przeszkloną powierzchnię 6,3 m2: to o 7% więcej niż w poprzednich modelach. Harvest Suite™ Deluxe jest największą kabiną w swojej klasie. Wyposażono ją w nowy, luksusowy fotel z pneumatyczną amortyzacją i boczną konsolą sterowania. Poziom hałasu w jej wnętrzu wynosi zaledwie 73 dB(A).

Elementy wyposażenia, takie jak np. samopoziomujący kosz sitowy Smart Sieve™ i układ Autofloat™ gwarantują wydajną prace w terenie pagórkowatym oraz na nierównych polach.

W kombajnach CX5 i CX6 zastosowano zwiększające wydajność silniki firmy FPT Industrial – Cursor 9 i Nef, wykorzystujące technologię ECOBlue™ HI-eSCR w celu zapewnienia zgodności z wymogami normy Tier 4B. Ten układ obróbki końcowej spalin jest oddzielony od silnika, dzięki czemu silnik zasysa jedynie czyste, świeże powietrze. Przekłada się to na czystszą pracę jednostek napędowych, lepsze osiągi i większą oszczędność paliwa.