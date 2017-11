Pokazy zbioru kukurydzy

8 i 9 listopada 2017 r. w miejscowości Przylepki, w powiecie śremskim odbyły się pokazy terenowe zbioru kukurydzy najnowszym kombajnem rotorowym New Holland – CR 9.90 Revelation wyposażonym w 8-rzędową przystawkę. Spotkanie organizowane przez markę New Holland przy współpracy z lokalnym dealerem Raiffeisen Agro Technika odbyło się w Gospodarstwie Rolnym Mróz.

Kluczowym elementem spotkania była część praktyczna, podczas której goście mieli okazję przetestować nowe rozwiązania, jakie proponuje New Holland dla zwiększenia wydajności pracy podczas zbioru kukurydzy. Producent niebieskich i żółtych maszyn pokazał najnowszy w swoim portfolio kombajn rotorowy – model CR 9.90 Revelation. Podczas dynamicznego pokazu i jazd testowych, goście obserwowali jego pracę z 8-rzędową przystawką zaprojektowaną do pracy na polu kukurydzy.

– Głównym punktem dzisiejszego spotkania była praktyczna prezentacja możliwości naszej najnowszej jednostki flagowej: kombajnu rotorowego CR 9.90 Revelation. Pokazaliśmy gościom, jakie perspektywy otwierają przed operatorem unikatowe cechy tego modelu – mówi Łukasz Chęciński, Marketing Manager New Holland. – Dzięki dynamicznym pokazom polowym możemy najdokładniej zademonstrować zaproszonym doskonałe osiągi kombajnu oraz opowiedzieć o tym, jak zoptymalizować pracę przy jego wykorzystaniu. Tym razem skupiliśmy uwagę gości na zastosowaniu maszyny podczas zbioru kukurydzy – dodaje.

Goście zostali także zaproszeni na część teoretyczną spotkania, podczas której eksperci marki zaprezentowali parametry techniczne maszyn, ze szczególnym wskazaniem na te cechy, które mają znaczenie podczas zbioru kukurydzy. Goście poznali także historię powstania linii CR Revelation. – Ponad 40 lat temu, marka New Holland wprowadziła do produkcji kombajnów technologię Twin Rotor™, rewolucjonizując technikę zbioru plonów. Kombajny CR Revelation stanowią kontynuację tej tradycji, łącząc ją z najnowocześniejszą technologią – zapewniają najwyższą jakość materiału dzięki łagodnemu systemowi omłotu i separacji. To sprawia, że kombajny New Holland z serii CR Revelation są godnym zaufania partnerem każdego rolnika – powiedział Łukasz Chęciński.