POLAGRA-PREMIERY: NOWOŚCI NA SEZON ROLNICZY

Premiery, nowinki technologiczne, owocne spotkania biznesowe, nowe kontakty – tak w skrócie można podsumować siódmą edycję Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA-PREMIERY, które w dniach 18-21 stycznia odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Targi POLAGRA-PREMIERY po raz kolejny były miejscem spotkań biznesowych, źródłem nowych ofert oraz platformą komunikacji i wymiany doświadczeń. Klienci biznesowi skompletowali wiedzę na temat najnowszych maszyn, urządzeń oraz usług dla rolnictwa. Zadowoleni byli również indywidualni odbiorcy, którzy na Targach POLAGRA-PREMIERY znaleźli wiele inspiracji oraz spotkali się ze specjalistami z branży rolniczej, którzy podzielili się z nimi swoja wiedzą. Styczniowy termin wydarzenia to doskonały czas na to, by podsunąć rolnikom pomysł na nowe inwestycje. Ten aspekt szczególnie docenili wystawcy, którzy jednogłośnie podkreślali, że organizacja Targów tuż po Agritechnice w Hanowerze, to najlepsze rozwiązanie. W opinii wystawców dwuletni cykl Targów pozwala również przedstawić rolnikom faktyczne nowości. Taką formułę Targów docenili także odwiedzający, którzy potwierdzili, że Poznań to ważny przystanek na mapie wydarzeń rolniczych w naszym kraju. Liczba uczestników Targów POLAGRA-PREMIERY wyniosła 28. 912. Tegoroczną edycję odwiedzili również zagraniczni kupcy oraz dobrze wyselekcjonowana grupa rolników z całej Polski. W rezultacie, ku zadowoleniu wystawców, podpisano wiele umów handlowych.

Znakomite osobistości

Targi POLAGRA-PREMIERY od lat cieszą się zasłużoną renomą. Ich rangę dostrzegają ważne w branży rolniczej osobistości, które odwiedziły wydarzenie, biorąc udział w uroczystym otwarciu Targów połączonym z galą wręczenia nagród Złotych Medali i nagród Acanthus Aureus. Wśród znamienitych gości pojawił się Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także posłowie, senatorowie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i konsularnego, administracji regionalnej, izb i stowarzyszeń branżowych.

Polskie firmy i zagraniczne marki

W 2018 roku POLAGRA-PREMIERY zajęła powierzchnię ok. 50.000 mkw. Na wydarzeniu obecni byli branżowi liderzy, polscy oraz zagraniczni producenci, a także nowi dostawcy. Bardzo dobrze zaprezentowały się polskie firmy, które dość mocno zaakcentowały swoją obecność na Targach POLAGRA-PREMIERY. Producenci jak: SAMASZ, KRUKOWIAK, EXPOM-KROŚNIEWICE, URSUS, BURY-MASZYNY ROLNICZE, BIN, MANDAM, MEPROZET, UNIA, AGRO-TOM, METALTECH czy URSUS przygotowali różnorodną ekspozycję dla właścicieli mniejszych i większych gospodarstw. – Wiele z polskich firm należy do czołowych producentów nie tylko w naszym kraju, ale i w Europie. Firmy postrzegane są jako solidne przedsiębiorstwa o innowacyjnym zacięciu. Polscy producenci mają coraz lepsze zaplecza projektowe i produkcyjne, co pozwala zaprojektować, wykonać, wdrożyć oraz serwisować maszyny oraz urządzenia rolnicze. Dlatego ich pozycja na arenie międzynarodowej nieustannie rośnie – tłumaczy Jakub Patelka, dyrektor projektu. Wśród wystawców nie zabrakło również znanych marek jak: ZETOR, FENDT, MASSEY FERGUSON, MC Cormick, VALTRA, JOHN DEERE, KUBOTA, czy CASE IH.

Dodatkowe narzędzia do pracy

W ostatnich latach widać wyraźny wpływ nowych technologii na rolnictwo. Inspiracji i pomysłów na bardziej efektywną pracę w polu można było szukać w STREFIE PRECYZYJNEGO ROLNICTWA, gdzie zostały zaprezentowane specjalistyczne oprogramowania, innowacyjne akcesoria, nowatorskie rozwiązania informatyczne mające dać właścicielom gospodarstw nieco inne spojrzenie na zarządzenie rolniczym areałem. Wymianie wiedzy i doświadczeń sprzyjały nie tylko toczące się na stoiskach rozmowny biznesowe, ale i debaty nad najistotniejszymi problemami branży rolniczej i spotkania z udziałem wybitnych specjalistów. Zainteresowanie publiczności wzbudziło Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy, konferencja na temat polskiego rolnictwa i perspektyw jego rozwoju oraz XII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Podczas Targów odbyły się też warsztaty „Jak współcześnie zwiększać efektywność przedsiębiorstwa zarówno w obszarach operacyjnych, jak i rynkowych?”, które poprowadziła firma 4 Results.

Coś dla kobiet

Miłe niespodzianki czekały też na płeć piękną, której dedykowana była STREFA NOWOCZESNEJ GOSPODYNI. Kobiety zwiedzanie ekspozycji mogły urozmaicić sobie miło spędzonym czasem w specjalnie wydzielonej przestrzeni. W strefie czkała na nie tylko aromatyczna i pyszna kawa podawana przez baristów, ale i warsztaty „Słodka chwila z Goplaną” oraz porady ogrodnicze realizowane przez firmy COMPO Polska, Legutko, Vilmorin Gardena.

więcej zdjęć z Targów Agro Premiery 2018 znajdziesz na: http://naszarola.pl/polagra-premiery-2018/

fotografie autorstwa Danuty Niedźwieckiej