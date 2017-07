Syngenta ogłosiła nowe plany i priorytety po zrealizowaniu transakcji z ChemChina.

Syngenta patrzy w przyszłość

Syngenta ogłosiła dzisiaj nowe plany i priorytety po zrealizowaniu transakcji z ChemChina. Spółka zamierza generować zysk, zdobywając większy udział w rynku poprzez wzrost organiczny i współpracę, a także rozważa ukierunkowane przejęcia ze szczególnym uwzględnieniem portfolio nasion. Celem jest wzmocnienie wiodącej pozycji firmy Syngenta w ochronie roślin i zdobycie ambitnego trzeciego miejsca w dziedzinie nasion. Kluczowymi czynnikami wzrostu w następnej fazie rozwoju będą dalsza ekspansja na rynkach wschodzących (w szczególności w Chinach), wykorzystanie potencjału cyfrowych rozwiązań dla rolnictwa, a także sukcesywne inwestowanie w nowe technologie mające na celu zwiększanie plonów, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2i ochronie zasobów wodnych.

26 czerwca po wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Ren Jianxin, Prezes ChemChina zapewnił, że operacyjna niezależność Syngenta pozostanie nienaruszona, a obecne kierownictwo nadal będzie zarządzać spółką. Stwierdził: „Podzielamy strategiczną i długoterminową wizję firmy Syngenta i nie możemy się doczekać, aby wesprzeć jej rozwój oraz jej ofertę produktów i usług. Wraz z jej Zarządem, kierownictwem i wszystkimi pracownikami będziemy działać na rzecz rolników, na rzecz poprawy ochrony żywności i zwalczania głodu na świecie — w oparciu o zasady technologicznego przywództwa, bezpieczeństwa środowiskowego i zrównoważonego rozwoju”.

Michel Demaré, Wiceprezes Syngenta i Główny Niezależny Dyrektor, powiedział: „Ta transakcja ma z wielu powodów historyczne znaczenie. Jest to nie tylko największe przejęcie dokonane w historii przez chińską spółkę. To także układ ukierunkowany na rozwój. Wszyscy interesariusze skorzystają na zmianie właściciela. Zabezpieczyliśmy miejsca pracy, a rolnicy wciąż będą mieli wybór i możliwość czerpania zysków z naszych inwestycji w technologię. Biuro centralne Syngenta pozostanie w Szwajcarii i tam będzie rozliczać podatki. Tam też zlokalizowane będą główne ośrodki produkcyjne i badawczo-rozwojowe. Syngenta pozostaje niezależną firmą, ale teraz ma nowego właściciela z długoterminową wizją branży, zgodnie z którą będzie przeprowadzać inwestycje. W spółce nadal będą obowiązywać najwyższe normy w zakresie ładu korporacyjnego, a w Zarządzie zasiadać będzie czterech Niezależnych Dyrektorów. Nie mogę się doczekać współpracy z Renem Jianxinem i pozostałymi członkami Zarządu oraz dalszej pracy nad budowaniem pozycji lidera firmy Syngenta w dziedzinie wzrostu i zrównoważonego rozwoju. Działając wspólnie, ChemChina i Syngenta wniosą istotny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywności na świecie”.

Erik Fyrwald, Prezes Syngenta, stwierdził: „Odgrywamy kluczową rolę w łańcuchu dostarczania żywności, odpowiadamy za bezpieczne żywienie świata w trosce o naszą planetę. Naszą ambicją jest stać się najlepiej współpracującym zespołem w rolnictwie, cieszyć się największym zaufaniem, a także dostarczać najwyższej jakości nasiona oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ochrony upraw, tak aby przyczyniać się do tworzenia dobrobytu rolników w każdym miejscu na świecie. ChemChina to stabilny nowy właściciel, który pomoże nam zrealizować ten plan. Jednocześnie pozostaniemy skupieni na produktywności i poprawie doświadczeń klientów. Jesteśmy podekscytowani na myśl o globalnych perspektywach rozwoju, szczególnie na rynku w Chinach, gdzie będziemy wykorzystywać naszą technologię i know-how do promowania najwyższej jakości rolnictwa, bezpieczeństwa żywności oraz norm środowiskowych, a także do zwiększania produktywności”.