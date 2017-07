Sytuacja na polskim rynku zbóż.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Kierownictwa resortu m.in. omawiana była sytuacja na rynku zbóż.

Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych: pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies orazz mieszankami wynosi w Polsce około 7 mln ha. Jest to o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Plony zbóż w 2017 r. mogą być zbliżone do ubiegłorocznych i wynieść około 4 t/ha. Zbiory – łącznie z kukurydzą, prosem i gryką – ponad 30 mln ton wobec 29,8 mln ton w 2016 roku.

W wyniku rosnącego zużycia paszowego i przemysłowego spodziewane jest umiarkowane zwiększenie krajowego zapotrzebowania na zboża Ze względu na małe zapasy zbóż i przewidywany niewielki wzrost krajowych zbiorów oraz duże zasoby ziarna w krajach WNP eksport zbóż z Polski w sezonie 2017/2018 może być znacząco mniejszy niż w poprzednim sezonie, w którym wolumen eksportu prawdopodobnie był rekordowy.

W okresie od lipca 2016 r. do maja 2017 r.wyeksportowano 6,2 mln ton ziarna, o 23% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Łącznie z przetworami przeliczonymi na ekwiwalent ziarna eksport zbóż wyniósł 7,2 mln ton wobec 6,4 mln ton w całym sezonie 2015/2016. Ocenia się, że w całym sezonie eksport może przekroczyć 7,4 mln ton.

Import zbóż utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. W okresie lipiec 2016 – maj 2017 zaimportowano 1,3 mln ton ziarna zbóż. Razem z przetworami przeliczonymi na ekwiwalent ziarna import zbóż wyniósł 2,2 mln ton.

W wyniku dużego eksportu zbóż z Polski w sezonie 2016/2017 i niskiego poziomu krajowych zapasów, ceny pszenicy oraz żyta rosły od zakończenia żniw. W końcu sezonu tj. w czerwcu 2017 r. były o 12% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły dla pszenicy 710 zł/t i żyta 609 zł/t.

Tegoroczna zimna i deszczowa wiosna spowodowała opóźnienie siewów zbóż jarych oraz spowolniła wzrost ozimin. W zawiązku z tym zbiory zbóż są również opóźnione o około 7–14 dni. Wobec czego krajowe ceny zbóż na początku sezonu 2017/2018 mogą utrzymać się na relatywnie wysokim poziomie.

Światowe zbiory zbóż w sezonie 2017/2018 są prognozowane na poziomie 2 050 mln ton, o blisko 3 proc. niższym niż w rekordowym sezonie 2016/2017, ale o 1–3 proc. wyższym niż w sezonach 2014/2015–2015/2016. W odniesieniu do poprzedniego sezonu globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie obniżą się o 2 proc., do 740 mln ton, a zbóż paszowych – o 4 proc. do 1 310 mln ton (w tym kukurydzy – o 3 proc., do 1 032 mln ton). Przy przewidywanym niewielkim spadku zużycia zbóż (o 0,2 proc., do 2 084 mln ton) presja podaży będzie nieco mniejsza niż w poprzednim sezonie.

Źródło:MRiRW