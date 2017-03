Zgrabiarka na medal

Konstruktorzy firmy SaMASZ zoptymalizowali kształt dysków tnących LiteCUT, co poprawiło ich właściwości tnące i znacznie usprawniło podbijanie masy zielonej, a także podniosło ogólną wytrzymałość i żywotność dysków.

Kolejne unowocześnienie to redukcja prześwitu między dyskiem i listwą, co umożliwia teraz o wiele łatwiejszą konserwację. Na uwagę zasługują również specjalnie ukształtowane nowoczesne belki tnące, które wytłoczone są z jednego elementu, dzięki czemu cała konstrukcja stała się jeszcze bardziej solidna. Dopełnieniem modernizacji jest zastosowanie szerokiego tunelu pomiędzy specjalnie wyprofilowanymi płozami, co znacząco zwiększa samoczyszczenie się i w efekcie pozwala na otrzymanie paszy o najwyższej jakości i czystości.

SaMASZ specjalizuje się w maszynach do zbioru zielonek, lecz to nie tylko kosiarki. Na ostatnich targach AGROTECH firma otrzymała zezwolenie na oznaczanie zgrabiarki Z 410 znakiem bezpieczeństwa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W zgrabiarkach Z 410 zastosowano tandemowy układ jezdny pozwalający na precyzyjne kopiowanie terenu. Innowacyjna, hydrauliczno-mechaniczna regulacja wysokości grabienia i unoszenia karuzel do pozycji transportowej zapewnia wygodną i bezpieczną obsługę.

W 1984 roku w Białymstoku w wynajętym garażu inż. Antoni Stolarski zakłada warsztat samochodowy. Za namową ojca produkuje pierwszą maszynę: kopaczkę do ziemniaków. Cieszy się ona dużym powodzeniem. W 1986 roku powstaje pierwsza kosiarka bębnowa. Z czasem maszyny do zbioru zielonek stają się głównym elementem produkcji. Tak powstała firma SaMASZ, która do tej pory wyprodukowała i sprzedała ponad 95 tys. kosiarek i innych maszyn rolniczych. Dziś 60% produkcji przeznaczona jest na eksport.

Małe zapotrzebowanie na moc sprawia, że są to maszyny niezwykle ekonomiczne i odporne na trudne warunki pracy. Innowacyjne rozwiązania, takie jak np.: przekładnie pracujące w oleju, ramię grabiące montowane na podwójnych wspornikach, łatwość i prostota regulacji wysokości sprężyn nad polem – zapewniają długą trwałość i okres użytkowania.

Jacek Suchorzebski