CIECH Sarzyna zaprezentowała skuteczność swoich produktów podczas Dni Pola w Orłowie

Pierwsze tegoroczne Dni Pola CIECH Sarzyna odbyły się 29 czerwca w Orłowie koło Nowego Dworu Gdańskiego.Największy polski producent środków ochrony roślin zaprezentował klientom, dystrybutorom oraz przedstawicielom mediów z branży rolniczej uprawy zbóż, na których zastosowano produkty z portfolio Spółki. Spotkanie potwierdziło najwyższą jakość i skuteczność środków ochrony roślin z Nowej Sarzyny.

Kluczowym punktem wydarzenia były warsztaty polowe z ekspertami CIECH Sarzyna, podczas których zaprezentowali oni rozwiązania herbicydowe stosowane w uprawach

pszenicy ozimej oraz kukurydzy. Podczas wydarzenia przedstawiciele Spółki zademonstrowali także skuteczność środka grzybobójczego Tarcza Łan Extra w uprawie rzepaku. Jest to produkt

w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby

w uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej.

Dni Pola CIECH Sarzyna były również okazją do zaprezentowania jednej z nowości w ofercie Spółki – produktu ChwastoxComplex 260 EW. To unikatowy herbicyd do zwalczania najważniejszych chwastów w uprawie pszenicy ozimej, który działa systemicznie niszcząc ich cześć nadziemną jak i strukturę korzeniową.Połączenie trzech substancji aktywnych – MCPA, chlopyralidu i fluroksypyru – gwarantuje szybką i skuteczną eliminację szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych, takich jak przytulia czepna, chabra bławatka czy mak polny. Środek charakteryzuje szeroki zakres faz stosowania produktu i szybkie efekty,widoczne już po 3 dniach od wykonania zabiegu.

Dni Pola CIECH Sarzyna to najlepsza okazja do zaprezentowania naszym Klientom jak skuteczne są nasze produkty. Nie boimy się weryfikacji ich jakości – mamy wyjątkowe doświadczenia produkcyjne, poparte 55-letnią tradycją w produkcji środków ochrony roślin. Wraz z ciągłym doskonaleniem technologii wytwarzania, daje nam to przewagę nad konkurencją i pozwala nam od lat utrzymywać pozycję lidera wśród polskich producentów środków ochrony roślin – mówi Prezes Zarządu CIECH Sarzyna, Mariusz Grelewicz.

Wyjątkowymi gośćmi wydarzenia byli Anna i Grzegorz Bardowscy, uczestnicy popularnego programu “Rolnik Szuka Żony 2”, którzy wzięli aktywny udział w licznych konkursach dla uczestników Dni Pola. Imprezę zakończył wspólny piknik.