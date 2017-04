Co na obiad? Kulinarne inspiracje laureatów programu „Doceń polskie”

Podstawą każdego posiłku są sprawdzone składniki i… wypróbowany przepis. L aureaci Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie” nie tylko dostarczają produktów

najwyższej jakości, ale także inspirują do odkrywania nowych smaków i twórczego podejścia do gotowania. Producenci nagrodzonej żywności dowodzą, że nawet dobrze znane potrawy (jak rolady, czy pierogi) można przyrządzić w nowy, atrakcyjny sposób. Pasztet, choć kojarzy się z mięsem, równie dobrze smakuje w wersji wegetariańskiej, a naleśniki świetnie sprawdzą się podawane w formie tortu.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu „Doceń polskie” podejmuje Loża Ekspertów, którą tworzą specjaliści z branży spożywczej. Znakiem tym honorowane są tylko artykuły, które uzyskały wysokie noty za smak, wygląd i stosunek jakości do ceny. Godło nie jest nadawane automatycznie, każdy produkt z charakterystycznym, biało-czerwonym znakiem został sprawdzony, jest więc wart bliższego poznania.

Kabanosy Pieczone na dwa sposoby

Kabanos Pieczony Maestro to propozycja z oferty Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

W asortymencie firmy znajdziemy aż 10 specjałów Maestro nagrodzonych znakiem „Doceń polskie”; wśród nich są nie tylko kabanosy, ale także kabanoski w nietuzinkowych smakach (takich jak: pikantne papryczki piri piri, aromatyczny bekon, soczysta żurawina, czy klasyczna papryka).

Rolady wieprzowe z kabanosem

Składniki:

– 50 dag mięsa wieprzowego z szynki

– 2 szt. Kabanosów Pieczonych Maestro (TOP PRODUKT programu „Doceń polskie”)

– musztarda (1 łyżeczka na 1 sztukę rolady)

– 2 ząbki czosnku

– 2 sztuki cebuli

– ogórki kiszone (1 pasek na 1 sztukę rolady)

– papryka czerwona

– papryka zielona

– sól i pieprz do smaku

– margaryna, woda

Sposób przygotowania:

Mięso myjemy, osuszamy i kroimy na 4-5 plastrów, po czym zbijamy je tłuczkiem (przez folię) na cienkie płaty. Nacieramy je przeciśniętym przez praskę czosnkiem, oprószamy solą i pieprzem, a następnie odkładamy w chłodne miejsce na pół godziny. Po tym czasie każdy płat mięsa nacieramy musztardą, układamy na nim po kawałku kabanosa, po słupku zielonej i czerwonej papryki oraz cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Mięso zwijamy w roladkę, spinamy wykałaczkami. W brytfannie rozgrzewamy tłuszcz (np. margarynę), umieszczamy w niej przygotowane rolady i podsmażamy z dwóch stron. Rolady pieczemy na wolnym ogniu pod przykryciem, aż do miękkości, od czasu do czasu podlewając wodą, by się nie spaliły.

Sos: Powstały podczas pieczenia wywar zagęszczamy zawiesiną z mąki pszennej i wody, a następnie dodajemy śmietanę kwaśną, wcześniej ją hartując. Sos przecedzamy przez sitko i doprawiamy do smaku uniwersalną przyprawą lub/i przyprawą w płynie.

Pierogi z kabanosem i ziemniakami

Przepis pochodzi z bloga KulinarnaManiusia.pl: http://www.kulinarnamaniusia.pl/2016/08/pierogi-z-kabanosem-i-ziemniakami.html

Składniki:

– 500 g ugotowanych ziemniaków

– 2 szklanki mąki pszennej

– 2 jajka

– 120 g Kabanosów Pieczonych Maestro (nagrodzonych tytułem TOP PRODUKT i godłem „Doceń polskie”)

– 700 g ugotowanych ziemniaków (na farsz)

– 3 cebule

– sól, pieprz

– pęczek natki pietruszki

Sposób przygotowania:

Ziemniaki gotujemy i jeszcze gorące tłuczemy tłuczkiem, po czym studzimy. Następnie dodajemy mąkę i rozbełtane jajka. Z tak przygotowanych składników wyrabiamy ciasto. Po chwili przekładamy je na stolnicę podsypaną mąką i jeszcze wyrabiamy (jeżeli ciasto będzie się bardzo kleiło należy dodać jeszcze odrobinę mąki). Kawałki ciasta rozwałkowujemy na placki i (np. przy użyciu szklanki) wykrawamy z nich koła. Trzeba przy tym zadbać, by stolnica zawsze była lekko podsypana mąką.

Farsz:

Ugotowane i wystudzone ziemianki tłuczemy tłuczkiem. Kabanosy ścieramy na tarce na dużych oczkach, cebulę kroimy w kostkę. Na patelni (na łyżce oleju) dusimy cebulkę, a na sam koniec dodajemy starte kabanosy i chwilkę podsmażamy. Dodajemy do ziemniaków, przyprawiamy solą, pieprzem i wrzucamy posiekaną natkę pietruszki, wszystko mieszamy.

Lepimy pierogi; na każdy krążek nakładamy łyżeczką porcję farszu i zlepiamy pierogi, po czym gotujemy je w gorącej wodzie z dodatkiem łyżeczki soli i łyżką oleju (po wypłynięciu gotujemy je jeszcze 4-5 minut, a następnie wyjmujemy łyżką cedzakową na talerze).

Pasztet nie tylko dla wegetarian

Do jego przyrządzenia zachęca firma Look Food Sp. z o.o., w asortymencie której znajdziemy 3 produkty uhonorowane certyfikatem „Doceń polskie” i tytułem TOP PRODUKT. Loża Ekspertów nagrodziła m.in. Ekologiczny błonnik gryczany, będący składnikiem pasztetu z soczewicy.

Pasztet z soczewicy

Składniki:

– 500 g marchewki

– 3 łyżki kaszy jaglanej

– 2 łyżki Ekologicznego błonnika gryczanego Look Food (TOP PRODUKTU programu „Doceń polskie”)

– 1 szklanka suchej czerwonej soczewicy

– 200 g ugotowanej ciecierzycy

– 1 cebula

– 2 łyżki oleju kokosowego Look Food

– 2 ząbki czosnku

– 650 ml bulionu warzywnego

– 2 jajka

– przyprawy: gałka muszkatołowa, pieprz, sól himalajska, kmin rzymski, papryka suszona, cynamon

Sposób przygotowania:

Cebulę i czosnek kroimy w kostkę, następnie trzeba ją zeszklić na oleju kokosowym. Dodajemy startą marchewkę i smażymy przez 3 minuty. Wlewamy bulion i gotujemy pod przykryciem przez 10 minut. Po tym czasie dodajemy suchą soczewicę, suchą kaszę jaglaną, błonnik gryczany i gotujemy do miękkości przez 15 min. Następnie dodajemy ciecierzycę i miksujemy wszystko na gładką masę. Na sam koniec dodajemy jajka i mieszamy całość. Pasztet pieczemy w 180°C przez godzinę.

Tort, którego nie trzeba piec

Recepturą na naleśnikowy tort dzieli się firma Premium Distribution Sp. z o.o., oferująca m.in. wody mineralne Jaworowy Zdrój. Fani naleśników wiedzą, że sekretem przygotowania tego przysmaku jest dodanie do nich właśnie wody gazowanej. Godła jakości zdobyło w sumie 6 propozycji firmy Premium Distribution, w tym 3 wody Jaworowy Zdrój oraz ANTIOXIDANT woda antyoksydacyjna wzbogacona wodorem (wszystkie nagrodzono także tytułami TOP PRODUKT).

Tort naleśnikowy

Składniki ciasta:

– 2 szklanka mąki

– 4 jajka

– 2 szklanki mleka

– 1,5 szklanki wody gazowanej Jaworowy Zdrój (TOP PRODUKT programu „Doceń polskie”)

– szczypta soli

– 6 łyżki masła lub oleju roślinnego

– łyżeczka kurkumy

Składniki masy:

– 500 g mascarpone

– 1l mocno schłodzonej słodkiej śmietanki 30%

– 0,5 szklanki cukru pudru

Dodatkowo: ulubione świeże owoce (np. maliny, truskawki, jagody)

Sposób przygotowania:

Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy jajka, mleko, wodę Jaworowy Zdrój, sól i kurkumę. Wszystko miksujemy na gładkie ciasto, a następnie dodajemy roztopione masło (lub olej roślinny) i dalej miksujemy (możemy także wykorzystać tłuszcz do smarowania patelni przed smażeniem każdego naleśnika).

Naleśniki smażymy na dobrze rozgrzanej patelni; po ok. 2 minuty z każdej strony, do uzyskania złotego koloru. Usmażone naleśniki przykrywamy ściereczką i zostawiamy do ostygnięcia.

Przygotowujemy masę. Śmietankę ubijamy mikserem, dodając przy tym małymi porcjami cukier puder. Ubijamy całość do uzyskania sztywnej konsystencji, po czym ustawiamy mikser na najniższe obroty i powoli dodajemy mascarpone.

Naleśnika smarujemy masą, układamy na nim owoce, przykrywamy kolejnym naleśnikiem i powtarzamy tę czynność. Wierzch i boki gotowego tortu dekorujemy masą i owocami (możemy użyć startej czekolady lub kwiatów jadalnych, np. bratków). Wstawiamy do lodówki na minimum 5h.