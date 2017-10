Ile wyniosą płatności bezpośrednie za 2017r? Znamy projekt.

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w resorcie opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

1. Jednolita płatność obszarowa – 461,55 zł/ha

2. Płatność za zazielenienie – 309,77 zł/ha

3. Płatność dla młodego rolnika – 214,82 zł/ha

4. Płatność dodatkowa – 177,02 zł/ha

5. Płatność do bydła – 291,03 zł/szt.

6. Płatność do krów – 371,46 zł/szt.

7. Płatność do owiec – 101,85 zł/szt.

8. Płatność do kóz – 60,08 zł/szt.

9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 606,52 zł/ha

10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) – 303,26 zł/ha

11. Płatność do roślin pastewnych – 386,46 zł/ha

12. Płatność do chmielu – 2 198,06 zł/ha

13. Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 163,02 zł/ha

14. Płatność do buraków cukrowych – 1 563,46 zł/ha

15. Płatność do pomidorów – 1 654,30 zł/ha

16. Płatność do truskawek – 1 118,75 zł/ha

17. Płatność do lnu – 374,86 zł/ha

18. Płatność do konopi włóknistych – 303,06 zł/ha

19. Płatność do tytoniu – Virginia – 3,82 zł/kg

20. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,68 zł/kg