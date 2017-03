John Deere zaprasza na Mistrzostwa Europy Operatorów

Już w czerwcu John Deere wraz z firmą Michelin przeprowadzi drugą edycje Mistrzostw Europy Operatorów. Uczestnicy mistrzostw będą pierwszymi klientami, którzy będą mieli możliwość poprowadzić nowy ciągnik 6250R z CommandPRO, a także okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu, w trakcie którego nauczą się, jak maksymalnie wykorzystać możliwości nowego ciągnika, świetnie się przy tym bawiąc.

Tegoroczna edycja Mistrzostw Europy Operatorów odbędzie się na torze testowym Michelin Ladoux w Clermont-Ferrand we Francji pomiędzy 13 i 15 czerwca 2017r. Uczestniczyć będą w niej przedstawiciele 13 krajów, przed którymi czeka szereg wyzwań i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności prowadzenia ciągnika w różnych warunkach i przy różnych zadaniach. W odróżnieniu od tradycyjnych wyścigów tutaj nie liczy się szybkość okrążenia, a wszechstronność. Zawody zostaną podzielone na cztery kategorie: prędkość, łatwość prowadzenia, wydajność, zagęszczenie gleby. Aby zwyciężyć, trzeba będzie połączyć wszystkie te umiejętności.

Podczas Mistrzostw Europy uczestnicy będą mieli możliwość odbycia szkolenia z optymalizacji ciągnika prowadzone przez ekspertów John Deere i Michelin. Ciągnik 6250R to jeden z dwóch nowych modeli, które poszerzają ofertę John Deere 6R w 2017r. 6230R i 6250R to sześciocylindrowe maszyny o najwyższym poziomie mocy wśród ciągników z Mannheim, sięgającym nawet do 280 i 300 KM z IPM (97/68/WE) przy 9,3 tony masy własnej ciągnika. Parametry te zapewniają doskonały współczynnik masy do mocy szczególnie w przypadku prac transportowych. Nowe modele zostały skonstruowane z myślą o potrzebach usługodawców i właścicieli gospodarstw uprawowych. Stanowią one nowe standardy transportu, komfortu operatora i przyspieszenia na drodze. Wyjątkowo duża kabina o kubaturze 3,33 m3jest bardzo cicha 71 dB (A) i została wyposażona w aż 20 świateł LED. Amortyzacja przedniej osi TLS PLUS oraz amortyzacja kabiny HCS PLUS gwarantują bardzo komfortową pracę operatora. Ciągniki te wyposażone są również w zupełnie nowy joystick CommandPRO wprowadzający niespotykany dotąd poziom ergonomii i wszechstronności w ciągnikach John Deere.

Aby wziąć udział w zawodach we Francji i reprezentować Polskę trzeba zarejestrować się na stronie www.lightstrongsmart.com i udostępnić swój profil kandydata. Następnie spośród pięciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów Centrala Europejska John Deere, wybierze uczestnika Mistrzostwz każdego kraju.

Rejestracja będzie otwarta do 15 maja. Zwycięzca, który pojedzie do Francji z opiekunem z John Deere Polska zostanie przedstawiony 26 maja. Razem dokonają optymalizacji ciągnika, aby maksymalnie wykorzystać jego możliwości i wygrać mistrzostwa.

Loty, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, atrakcje i szkolenie optymalizacyjne pokrywane są przez organizatorów.

Kroki do rejestracji:

1. Wejdź na stronę www.lightstrongsmart.com i kliknij na “applynow” („zgłoś się teraz”).

2. Stwórz swój profil poprzez załadowanie zdjęcia i umieszczenie oświadczenia o tym, co Cię skłoniło do reprezentowania swojego kraju.

3. Poczekaj na email z potwierdzeniem i udostępnij swój profil kandydata, aby zebrać jak największą liczbę głosów.

Źródło:John Deere