PASZA NOWEJ GENERACJI – ekstrudowany makuch rzepakowy zamiast śruty sojowej

Firma Bastik Sp. z o.o. w Koźminie Wielkopolskim produkuje ekstrudowany makuch rzepakowy najwyższej jakości, który zwany jest paszą nowej generacji i śmiało może konkurujący z kosztowną poekstrakcyjną śrutą sojową.

Ideą tej technologii jest :

1. lepsze wykorzystanie składników pokarmowych,

2. poprawienie strawności skrobi (lepsza smakowitość),

3. obniżenie związków antyżywieniowych,

4. eliminowanie niepożądanych mikroorganizmów (pleśni, bakterii, drożdży, wirusów) poprzez pełną i kompletną pasteryzację co pozwala na bezpieczny i długi okres przechowywania,

a przede wszystkim dostępność aminokwasów, tak ważnych w żywieniu wszystkich zwierząt gospodarskich.

Proces ekstruzji powoduje, że dostępność aminokwasów w ekstrudowanym makuchu jest dużo większa niż w oferowanych śrutach rzepakowych i sojowych. Białko makuchu rzepakowego ekstrudowanego charakteryzuje się wysoką wartością biologiczną (ze względu na dobrze zbilansowany skład aminokwasów), lepszą przyswajalnością białka i jego strawnością.

W porównaniu do innych produktów ekstrudowany makuch rzepakowy jest lepszym źródłem witamin i mikroelementów, takich jak mangan i cynk.

W wyniku unikalnego dla ekstruderów działania siły ścierania ciśnienia i temperatury następuje:

rozerwanie włókien (przez co strawność jest większa),

rozerwanie ścianek komórek tłuszczowych (co daje większą dostępność oleju dla procesów trawienia), a to podnosi wartość energetyczną ekstrudowanych materiałów.

Następnym atutem tej technologii jest dezaktywacja enzymów mających wpływ na rozkład glukozynolanów (związki antyżywieniowe) w procesie trawienia w jelicie cienkim.

Reasumując, ekstrudowany makuch rzepakowy jest cennym źródłem białka, energii, mikroelementów i witamin (witaminy E 10-krotnie więcej), dlatego śmiało dorównuje poekstrakcyjnej śrucie sojowej, a czasem ją przewyższa.

Stosowanie ekstrudowanego makuchu z powodzenie daje efekty produkcyjne:

1. skraca cykl produkcyjny,

2. obniża koszty,

3. daje przyrost masy,

4. zwiększa mleczność.

Makuch rzepakowy dozwolony jest w ekologicznym tuczu zwierząt.

Więcej informacji na: www.bastik.pl

„BASTIK” Sp. o.o.

ul. Prosta 2; 63-720 Koźmin Wlkp.

tel. 62 721 62 04