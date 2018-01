Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń

Firma Krukowiak obchodzi 40-lecie istnienia.

W grudniu 2017 nastąpiło uroczyste otwarcie najnowszej i największej inwestycji w dotychczasowej historii firmy, tj. hali produkcyjnej o powierzchni 12 tys. m2. Stało się to jednocześnie okazją do świętowania 40-letniej działalności firmy.

Własne pomysły i cierpliwość – w tych słowach zawarta jest cała historia grupy Krukowiak, która rozpoczęła się w 1977 roku, w Redczu Krukowym, w małym, przydomowym warsztacie. Pan Janusz Borkowski po powrocie z wojska chciał zająć się pracą w gospodarstwie swoich rodziców. Nie mogąc w tamtych ciężkich czasach kupić maszyn na polskim rynku zaczął produkować je sam, na swoje potrzeby. Sąsiedzi pana Janusza widząc jak jego maszyny radzą sobie na polskim gruncie, zainteresowali się nimi, więc pan Janusz zaczął produkować maszyny także na potrzeby okolicznych rolników. Nie dysponował żadnym kapitałem oprócz swoich pomysłów i wiedzy. Firma powstała prawie z niczego, z pasji, ciężkiej pracy i wysiłku ludzi, którzy tworzą tą firmę do dnia dzisiejszego. Zakład zaczął się powiększać i rozwijać. 10 lat później powstało jedno z pierwszych tego typu prywatnych przedsiębiorstw w Polsce, które konstruowały maszyny dla rolników, a że właściciel sam był rolnikiem z krwi i kości, to doskonale znał potrzeby polskiego rolnika, więc maszyny te były maszynami spersonizowane, czyli szyte na miarę. Powstawały kopaczki, kombajny, obcinarki do cebuli, rozdrabniacze i kosiarki sadownicze, a także opryskiwacze. W latach 80-90 maszyny trafiały wyłącznie na rynek polski. Od połowy lat 90 firma rozpoczęła ekspansję na rynki Europy zachodniej i wschodniej, a w chwili obecnej eksportuje do 40 krajów (w tym do Europy oraz do obu Ameryk, a także do Australii). W kolejnych latach powstały pierwsze maszyny do warzyw, zakład opuściły także pierwsze przyczepiane opryskiwacze, wyposażone w hydrauliczne belki rozkładane i rękawy do pomocniczego strumienia powietrza, które są w tym czasie zupełną nowością na polskim rynku. Pod koniec ubiegłego wieku nastąpił gwałtowny wzrost elektroniki, umożliwiający bardzo ekologiczną aplikację środków ochrony roślin.

W 1977 roku firma otrzymała złoty medal na targach POLAGRA i stała się niekwestionowanym liderem w Polsce w produkcji opryskiwaczy. KRUKOWIAK odważnie wkroczył na europejskie rynki, a dziś ten segment jest jednym z najważniejszych gałęzi produkcji.

Nowe milenium to początek dużych zmian w strukturze firmy. Od 1999 Zakład zaczął funkcjonować pod nazwą: Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK, a produkcja opryskiwaczy została przeniesiona do Brześcia Kujawskiego. Powstał pierwszy, polski, samobieżny opryskiwacz „Herkules”. Kolejne lata to dla firmy czas dużych inwestycji, pod dach nowego zakładu trafiła także produkcja maszyn warzywniczych ze Strzelec Pomorskich, a istniejąca linia produkcyjna przeszła gruntowną modernizację.

W 2010 roku, w historycznych budynkach zakładu w Redczu Krukowym, powstało Prywatne Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie do dziś można zobaczyć pierwsze maszyny produkowane 40 lat temu.

Chlubą zakładu, i to na skalę europejską, jest najnowocześniejsza w Polsce stacja kontroli opryskiwaczy. Mogą z niej korzystać jednocześnie 3 opryskiwacze. W latach 2015-2017 największą inwestycją w historii przedsiębiorstwa jest gruntowna przebudowa i powstanie hali produkcyjnej o powierzchni 12 tys. metrów kwadratowych, a w niej nowoczesna linia do malowania proszkowego, magazyn stali, magazyn wysokiego składowania, biura konstrukcyjne i market rolniczy. W 2016 r. w skład firmy dołączyło POM Brodnica, uznany producent maszyn uprawowych. Powstała Grupa Krukowiak, a tym samym powiększył się asortyment i możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa. Jest to największa inwestycja w dziejach firmy.

Obecnie firmą kierują synowie pana Janusza, Seweryn i Radosław, którzy są bardzo dumni ze swoich pracowników. W zakładzie pracuje ponad 300 osób, które tworzą zgrany zespół fachowców. Cały teren zakładu ma ponad 4 ha.

Misją firmy jest odpowiadanie na potrzeby rolnika, rozwiązywanie jego problemów, co gwarantuje stabilny rozwój firmy.

„Nie mamy aspiracji aby być koncernem międzynarodowym, ale chcemy być najlepsi w tym co robimy. W Polsce jesteśmy niekwestionowanym liderem, a w Europie znajdujemy się w piątce najlepszych firm jeżeli chodzi o produkcję opryskiwaczy. Chcemy iść o krok dalej. W 2018 roku zostanie przedstawiony nowy produkt, który zapewne zaskoczy nie tylko rolników z naszego kraju ale także na całym świecie.” – Powiedział Seweryn Borkowski – prezes Grupy Krukowiak.

Danuta Niedźwiecka