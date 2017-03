Standard uprawy borówki wypracowany przez Polaków głównym tematem międzynarodowej konferencji

– „Bardzo bym chciał, żeby w Portugalii było tak samo. To niestety niemożliwe, bo mamy bardzo wielu drobnych plantatorów, którzy są rozproszeni na znacznych obszarach, więc bardzo trudno byłoby osiągnąć taki sam efekt. Ale sądzę, że taka właśnie będzie przyszłość: jak najszybsze schłodzenie borówek” – powiedział Fernando Carvalho, Commercial Director z portugalskiego Acegrow, uczestnik tegorocznej Konferencji Borówkowej.

To dobre podsumowanie zakończonego wczoraj spotkania plantatorów, naukowców i handlowców z całego świata, a zarazem ocena polskiej branży borówkowej.

Polskie borówki uważane są za wyjątkowo smaczne. To wynik całorocznej pracy, trafionych inwestycji i odważnych decyzji biznesowych. Ale o efekcie końcowym – owocu – trafiającym do konsumenta decyduje ostatnia faza procesu – zbiór i czas schłodzenia.

I właśnie wokół standardu zbioru siły połączyły trzy wiodące polskie grupy producenckie. ELLIOT, Polskie Jagody oraz BerryGroup stworzyły PolishBerryCooperative. Jej przedstawiciele: Jarosław Bień i Mateusz Pilch przedstawili wszystkim uczestnikom konferencji nowy standard zbioru i przechowywania borówki.

„Promujemy nowy, wyższy standard zbioru. Schładzamy borówki zaraz po zerwaniu, w czasie do 30 minut. To jest standard wyższy niż najbardziej wymagające certyfikaty na świecie. Dzięki temu nasze borówki są dłużej świeże” – Jarosław Bień, Członek Zarządu Grupy Producentów Owoców Polskie Jagody.

Na plantacjach należących do PBC obowiązuje Siedem Zasad Dobrego Zbioru.

Wszystko zaczyna się od oceny owoców – zbierane są wyłącznie owoce dojrzałe, nieuszkodzone, o odpowiedniej średnicy. Technika zbioru polega na ułożeniu rąk w „koszyczek”, tak, aby za pomocą kciuków obu dłoni delikatnie rolować jagody do wnętrza koszyczka. Dla zachowania woskowego nalotu i uniknięcia uszkodzeń w rękach jednocześnie może znajdować się tylko 5-7 jagód. Owoce wkładane są do przeźroczystych pojemników, co ułatwia wstępną kontrolę. Następnie delikatnie przesypywane są do większych skrzynek. Kiedy kończą się zasady dobrego zbioru, zaczyna się walka o czas. Trzeba maksymalnie szybko dostarczyć owoce do samochodów transportujących je do sortowni. Tam palety z owocami są schładzane w komorach szybkiego chłodzenia do temperatury 8-10 stopni Celsjusza. Owoce po etapie sortowania, kolejnej kontroli wielkości, wybarwienia, jędrności i braku uszkodzeń są pakowane i przenoszone do przechowalni, w której temperatura wynosi około 1 stopnia Celsjusza, w oczekiwaniu na transport do klienta.

W PBC czas od zerwania owocu do jego pierwszego schłodzenia nie przekracza 30 minut. To o takim rekordzie mówi Fernando Carvalho jako niemożliwym do osiągnięcia w Portugalii. Polskie plantacje spełniają normy najbardziej rygorystycznych certyfikatów obowiązujących w handlu żywnością nieprzetworzoną, standard 30 minut jest pójściem o krok dalej, ale z własnej inicjatywy. Trzeba było pasji i rozmachu, aby chcieć od siebie więcej, niż inni wymagają, ale to się opłaciło.

Dzisiaj PolishBerryCooperative jest największym producentem borówki w Europie, eksportującym swoje owoce na 4 kontynenty, do 25 krajów. Kiedyś twórcy PBC korzystali z renomy polskiej żywności na świecie, dzisiaj polska żywność korzysta z renomy polskiej borówki.

Uczestnicy Konferencji mieli też okazję spotkać się w plenerze. Na historycznej plantacji Hanny i Jana Karwowskich w Piskórce, koło Tarczyna, można było zobaczyć, jak wyglądają przeszło 30-letnie krzewy borówki i spojrzeć na sukces branży z perspektywy pokolenia, które borówkę w Polsce zaszczepiło.