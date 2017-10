Talerze ustawione w systemie X

Nowy Carrier XL 425 Väderstad dedykowany jest do uprawy pól po kukurydzy lub rzepaku sianych siewnikiem Tempo. Jest szczególnie przydatny, gdy trzeba poszatkować dużą ilość resztek pożniwnych. Większe talerze robocze tej konstrukcji pozwalają na pogłębienie pracy do około 15 cm i lepsze wymieszanie gleby ze ścierniskiem.

Szerokość maszyny wynosi 4,25 m, waga 5,2 t. Taka masa jest konieczna, aby wbić w glebę większe tarcze robocze. Duże tarcze o średnicy 61cm budowane są w technologii stożkowej ze specjalnej, bardzo twardej stali V 55. Montowane są na elementach gumowych. Warto zwrócić uwagę, że każdy talerz może być ustawiany w 4 położeniach w stosunku do kierunku jazdy. Cztery kąty natarcia pozwalają na ustawienie tarcz w zależności od zadań: czy jest sucho, czy mokro, czy wymagane jest intensywne mieszanie, czy głęboka praca. W każdym z tych przypadków tarcze można ustawić inaczej. Każdy talerz ustawiany jest indywidualnie. W rzędach talerze ustawione są w tzw. systemie X. W pierwszym rzędzie część talerzy odwrócona jest w jedną, a część w przeciwną stronę. Chodzi o to, aby wyeliminować siły boczne powodujące ściąganie maszyny do boku.

Carrier XL 425 wyposażony jest w nowy typ wału. Podwójny wał typu STS nie zapycha się i sam się oczyszcza. Jako że ta wersja Carriera przeznaczona jest do pracy na polach z wysokim ścierniskiem i musi sobie radzić z dużą ilością długiej słomy rzepakowej czy kukurydzianej, wyposażona została do tego celu w specjalny element roboczy. Wał do cięcia i kruszenia ścierniska i pozostałej słomy crosscutter montowany jest na zabezpieczeniach gumowych. Noże są odwracalne, ale się ich nie ostrzy. Mimo że elementy robocze tego wału nazywamy nożami, to nie tną one jak nożyczki, a raczej kruszą ściernisko.

Podczas normalnej pracy wymagany jest ciągnik o mocy 220-250 KM. Podczas pracy z większym kątem natarcia i większą głębokością zapotrzebowanie na moc znacznie wzrasta. Głębokość pracy regulowana jest hydraulicznie z ciągnika. Zalecana przez producenta prędkość robocza to 12-15 km/godz.

Maszyna transportowana jest na wózku, a składana za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych do szerokości 3 m.

JS

APLA

Na rynku części do maszyn rolniczych królują podróbki. Warto zainwestować w oryginalne nakładki na zęby kultywatora Marathon. Zostały one wzmocnione elementami z węglików wolframu, które zwiększają ich żywotność. Są cięższe od podróbek, ok. 20% droższe i 5-6 razy trwalsze od zamienników.