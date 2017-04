Tanie pestycydy, czy na pewno!

Tylko oryginalne środki ochrony roślin są bezpieczne dla rolnika,

plonów i środowiska. Dbają o to producenci środków ochrony roślin,

naukowcy i instytucje nadzorujące ich obrót i stosowanie.

Jak sprawdzić, czy kupujesz legalnie?

Koniec i początek roku to dla rolników czas intensywnych przygotowań do prac polowych.

To także sezon zakupów środków ochrony roślin. Producenci rolni planują i kalkulują, aby tegoroczna produkcja przyniosła zdrowe plony wysokiej jakości. Tymczasem oferty np. „pestycydów z zagranicy” w Internecie kuszą niską ceną.Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR)ostrzega rolników, że to mogą być podróbki!

PSOR przypomina również, gdzie kupować bezpieczne, zarejestrowane środki ochrony roślin:

1. Oryginalne środki ochrony roślin kupisz tylko w zarejestrowanym sklepie lub hurtowni

Rejestry prowadzone są przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa osobno dla każdego województwa. Na mapie pod linkiem http://piorin.gov.pl/struktura/ wybierz swoje województwo, rejestr znajdziesz w zakładce „Rejestry i ewidencje”. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim lokalnym Inspektorem

(Informacje znajdziesz na stronie www.bezpiecznauprawa.org w zakładce „Gdzie kupisz?”)

2. Środków ochrony roślin nie można kupować:

• na forach internetowych czy aukcjach, gdzie są proponowane środki w bardzo atrakcyjnej cenie, bez faktury VAT;

• z zagranicy,

• na bazarach,

• na targowiskach.

3. Kupując w legalnym źródle otrzymasz fakturę lub paragon. Tylko na podstawie dowodu zakupu możesz złożyć ewentualną reklamację.

4. Stosowanie nielegalnych produktów to ryzyko dla zdrowia, upraw i środowiska. Można też utracić dopłaty bezpośrednie (informacje znajdziesz na stronie www.bezpiecznauprawa.org w zakładce „Czym ryzykujesz?”).

„Rolnik powinien zawsze pamiętać o tym, aby kupować tylko oryginalne, zarejestrowane środki ochrony roślin, od zaufanych sprzedawców. Kuszące niską ceną oferty na aukcjach internetowych, obwoźni sprzedawcy, czy sprzedaż na straganie powinny obudzić czujność rolników – to mogą być podróbki,” – powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin uruchomiło stronę internetową www.bezpiecznauprawa.org, na której można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznych, zgodnych z prawem zakupów środków ochrony roślin. Stowarzyszenie podpowiada, gdzie można sprawdzić oryginalność środka oraz jakie są prawne i finansowe konsekwencje stosowania podróbek. PSOR przygotowało też odpowiedzi na trudne pytania, które najczęściej nurtują rolników.