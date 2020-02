Ciasto kokosowe Ani – łatwe, szybkie i pyszne!

Ciasto kokosowe – jeżeli chcesz zachwycić swoich gości czymś przepysznym i efektownym, a jednocześnie nie masz zbyt dużo czasu, to ciasto kokosowe z pewnością jest dla Ciebie. Godnym uwagi jest fakt, że nie jest to ciasto skomplikowane i wymagające, dlatego przygotujesz je szybko i sprawnie. Najważniejsze, że jest to ciasto, które zawsze się udaje!

Ciasto kokosowe

3 jaja

2 szkl. cukru

4 szkl. mąki

0,5 l maślanki

3/4 dużego proszku do pieczenia

K okosowa posypka

1 szkl. cukru

2 szkl. wiórek kokosowych

1 cukier wanilinowy

400 ml śmietany kremówki 30% – do polania ciasta po upieczeniu

Wszystkie składniki na ciasto mieszamy tak długo, aż uzyskamy gładką masę. Następnie tak przygotowane ciasto wylewamy na dużą blachę i posypujemy je wiórkami kokosowymi wymieszanymi z cukrem i cukrem wanilinowym. Pieczemy pół godz. w piekarniku nagrzanym do temp. 170ºC.

Gdy wyciągniesz ciasto z piekarnika, to od razu gorące polej śmietaną kremówką.