Konopie – sposobem na poprawę rentowności

Uprawa konopi na cele nasienne może być atrakcyjnym sposobem na zwiększenie rentowności w Twoim gospodarstwie. Można zarobić nawet 20 000 z hektara, nie licząc dopłat z Unii Europejskiej.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, podmiot podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dynamicznie rozwija działalność związaną z upowszechnieniem upraw i komercjalizacją polskich odmian

konopi przemysłowych.

Instytut posiada prawie 90-letnie doświadczenie w zakresie hodowli, uprawy i przetwórstwa konopi

przemysłowych. W tym okresie opracował potencjał, który stał się atrakcyjny biznesowo dla

międzynarodowych podmiotów działających w obszarze konopi przemysłowych. Szczególnie cenne są

odmiany Instytutu, których wysoka jakość została potwierdzona między innymi przez Departament

Rolnictwa Stanu Colorado, USA.

Globalny popyt na nasiona odmian konopi Białobrzeskie, Tygra i Henola stanowi wyzwanie dla

powołanego w 2018 roku Programu Konopnego, który corocznie zwiększa o niemal 100% liczbę rolników

uprawiających polskie, należące do Instytutu odmiany konopi przemysłowych w celu produkcji najwyższej

jakości materiału nasiennego. Posiadamy dużą grupę doświadczanych plantatorów, jednak, z uwagi na

duże zainteresowanie naszym materiałem nasiennym na sezon 2020/2021 poszukujemy nowych

rolników, zainteresowanych poprawą rentowności swoich upraw. Program Konopny to także wydzielona

struktura organizacyjna. O jakość współpracy z plantatorami dba zespół pracowników, w tym

koordynatorzy regionów (ustanowiono 5 regionów w Polsce), agrotechnicy, hodowcy i pracownicy

administracyjni.

fot. Płaskoń – osobnik męski konopi.

W ramach Programu oferujemy rolnikom:

• Uprawę odmian o bezpiecznym (poniżej 0,2%) poziomie THC

• Wysokiej jakości materiał nasienny

• Zakup całego plonu nasion wg ustalonych cen

• Atrakcyjną rentowność, przychód z hektara nawet 20 000 zł

• Pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych.

• Wsparcie agrotechniczne w całym okresie upraw

• Opiekę merytoryczną ekspertów/pracowników naukowych IWNIRZ

• Możliwość nabycia wiedzy w zakresie upraw, zbioru i przetwórstwa konopi przemysłowych w trakcie

organizowanych szkoleń I spotkań indywidualnych.

Uprawa konopi na cele nasienne różni się znacząco od uprawy na cele przemysłowe lub spożywcze.

fot. Kosiarka do koszenia konopi.

Z uwagi na to eksperci z Instytutu stworzyli program szkoleniowy dla rolników, którzy nie mieli wcześniej

doświadczenia z uprawą konopi przemysłowych. Poza drukowanymi materiałami edukacyjnymi,

pracownicy Instytutu dostępni są telefonicznie oraz osobiście, wizytując uprawy kilkukrotnie podczas

okresu wegetacji.

Współpraca z Instytutem w ramach Programu Konopnego to atrakcyjna oferta dla polskiego rolnika.

Przyjmując orientacyjny plon 700-1000 (odmiany włókniste) 1200-1500 (odmiana oleista) kg/ha nasion,

można uzyskać przychód na poziomie do 15 000 zł zł/ha. Istnieje również możliwość sprzedaży słomy

konopnej oraz omłotu. Łączny przychód może wynieść nawet 20 000 zł/ha – nie licząc dopłat

bezpośrednich z UE do uprawy konopi włóknistych.

Program Konopny to również pakiet usług związanych z uprawą i oceną wytworzonego materiału.

Oferujemy usługę koszenia materiału roślinnego a także usługi laboratoryjne w zakresie analizy zawartości

kannabinoidów, oceny słomy i włókna oraz właściwości fizykochemicznych wyrobów włókienniczych

zawierających włókna naturalne.

Zapraszamy do współpracy rolników z każdego województwa i zachęcamy do lektury naszej strony

www.programkonopny.pl

Z uwagi na wymagania formalne dotyczące zgłoszeń upraw prosimy o jak

najszybszy kontakt w celu przygotowania niezbędnych dokumentów zgłoszeniowych do gmin.