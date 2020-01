Zbiory owoców w ubiegłym roku były o blisko 1/4 niższe w porównaniu do roku 2018.

GUS w najnowszym raporcie ocenia je na niespełna 3,5 mln ton. Największy spadek dotyczył gruszek i czereśni, których w porównaniu z 2018 rokiem zebraliśmy o 26% mniej. Zdecydowanie słabiej obrodziły też wiśnie, jabłka i śliwki.

Złe warunki pogodowe

Niższe zbiory to przede wszystkim wynik złych warunków pogodowych. Przymrozki jakie wystąpiły podczas kwitnienia i zawiązywania owoców na wielu plantacjach wyrządziły spore straty. Niekorzystny wpływ miał również brak dostatecznej wilgotności gleby latem oraz przesilenie drzew po rekordowym owocowaniu w poprzednim roku.

Mniej obrodziły również krzewy owocowe

Mniejsze były także zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych. GUS ocenia, że łączna produkcja nie przekroczyła pół miliona ton. To o 17% mniej niż w bardzo dobrym 2018 roku.

Największy spadek zanotowały maliny. Mniej zebraliśmy również porzeczek, zwłaszcza czarnych, a także agrestu i truskawek.

Wzrost produkcji borówek amerykańskich

Na szczęście 2019 to nie same spadki. Wzrost odnotowała produkcja borówek amerykańskich. Była ona wyższa aż o 30% w porównaniu z poprzednim sezonem, a to za sprawą rosnących nasadzeń.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

Źródło: AGROBIZNES

Fot.: Danuta Niedźwiecka